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Ученые обнаружили потрясающую древнюю фреску в Помпеях и восстановили ее

26.02.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили потрясающую древнюю фреску в Помпеях и восстановили ее

  • 26.02.2021, 19:27
Ученые обнаружили потрясающую древнюю фреску в Помпеях и восстановили ее
фото: pompeii sites

Она была сильно повреждена извержением Везувия.

Реставраторы очистили лазером и восстановили потрясающую фреску, которой около 2000 лет, в саду Casa dei Ceii в Помпеях (Дом Цеи). Об этом пишет Daily Mail (перевод - «Апостроф»).

Основная часть фрески изображает льва, преследующего быка, леопарда, нападающего на овцу, и дикого кабана, бросающегося на оленя. Она была сильно повреждена извержением Везувия, временем и влагой.


Фрески обычно украшали стены по периметру помпейских садов и были предназначены для создания атмосферы, одновременно создавая иллюзию того, что территория больше, чем на самом деле.


Наряду с охотничьими изображениями на теперь отреставрированной фреске с изображением диких животных, на боковых стенах сада были изображены пейзажи в египетской тематике с животными дельты Нила, такими как крокодилы и бегемоты, за которыми охотились африканские пигмеи, и корабль, перевозящий амфоры.

В саду, на задней стене которого была изображена охотничья фреска, были канал и два фонтана, один из которых был украшен нимфой, а другой - сфинксом.

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