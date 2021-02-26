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Ученые обнаружили потрясающую древнюю фреску в Помпеях и восстановили ее
Источник материала: Хартия'97
Ученые обнаружили потрясающую древнюю фреску в Помпеях и восстановили ее
Она была сильно повреждена извержением Везувия.
Реставраторы очистили лазером и восстановили потрясающую фреску, которой около 2000 лет, в саду Casa dei Ceii в Помпеях (Дом Цеи). Об этом пишет Daily Mail (перевод -
Основная часть фрески изображает льва, преследующего быка, леопарда, нападающего на овцу, и дикого кабана, бросающегося на оленя. Она была сильно повреждена извержением Везувия, временем и влагой.
Фрески обычно украшали стены по периметру помпейских садов и были предназначены для создания атмосферы, одновременно создавая иллюзию того, что территория больше, чем на самом деле.
Наряду с охотничьими изображениями на теперь отреставрированной фреске с изображением диких животных, на боковых стенах сада были изображены пейзажи в египетской тематике с животными дельты Нила, такими как крокодилы и бегемоты, за которыми охотились африканские пигмеи, и корабль, перевозящий амфоры.
В саду, на задней стене которого была изображена охотничья фреска, были канал и два фонтана, один из которых был украшен нимфой, а другой - сфинксом.
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Она была сильно повреждена извержением Везувия.
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