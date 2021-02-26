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Как над активисткой из Гомеля проходят «секретные» суды

26.02.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Как над активисткой из Гомеля проходят «секретные» суды

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  • 26.02.2021, 18:58
Как над активисткой из Гомеля проходят «секретные» суды
фото: flagstok.info

История Анастасии Перевощиковой.

В январе 2020 года прошли массовые обыски у жителей Новобелицы в Гомеле. Милиция искала районные флаги. Обыски прошли у Анастасии Перевощиковой и у ее дедушки ветерана. 22 января девушка была задержана и получила 15 суток ареста предположительно за фото с плакатом «Вернул Кондрусевича? Верни выборы!». 6 февраля Анастасию освободили, но 8 февраля ее опять вызвали в милицию и дали 15 суток ареста. Позже над ней прошли еще несколько судов. Всего девушка получила более 75 суток ареста.

Ее 89-летний дедушка ветеран, награждённый медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», назвал происходящее «фашизмом».


фото: flagstok.info

Елена — мать Анастасии Перевощиковой сообщила flagstok.info, что 24 февраля прошел очередной суд над ее дочерью.

- Как обычно, в обстановке предельной секретности. Адвокату позвонили за несколько минут до начала заседания и она не успела доехать. А само заседание было назначено незадолго до конца «рабочего дня». Я взяла такси и помчалась туда, чтобы если хоть не на процесс попасть, то хотя бы для того, чтобы узнать результат и, главное, увидеть дочь. Не успела.

Вахтер мне сказала, что «суд» закончен и подсудимую отвели в милицию. Но она меня немного обнадежила, сказав, что один из милиционеров остался ждать копию протокола. Я тоже стала ждать. Дождавшись, я спросила. На что был ответ, что Перевощиковой в суде не было. Меня взяли сомнения и я позвонила в ИВС. Мне ответили, что её забрали в РОВД. То есть, правохоронители настолько бояться огласки, так хотят скрыть свои нелицеприятные дела, что делают все, чтобы не пустить ни адвоката, ни родственников, ни других присутствующих на наш «открытый и справедливый суд», - рассказывает Елена.

Она сообщает, что получила от Анастасии три письма. Одно написано на четвертинке листа и два других — на половинках. И это при том, что мать передала ей стопку бумаги А4 и тетрадь. Также Елена благодарит всех, «кто всячески старается нам помочь, пережить эту чёрную полосу в жизни».

Анастасии можно написать письмо.

Анастасия Андреевна Перевощикова,

Изолятор временного содержания (ИВС), ул. Междугородняя, 26, Гомель (индекс 246144).

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Теги: Гомель
 
 
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