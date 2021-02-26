Источник материала: Хартия'97

Медики рассказали, как восполнить нехватку витаминов в период сезонных заболеваний 1 26.02.2021, 18:43

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Если мы заболеваем, то, как правило, стараемся вылечиться как можно скорее. При этом прибегаем к лечению, часто антибиотиками, не задумываясь о последствиях для нашего иммунитета. Но если вы или ваш ребенок болеете раз за разом, особенно в конце зимы и начале весны, это означает, что организму не хватает витаминов, пишет healthinfo.ua .

Гиповитаминоз или авитаминоз?..

Следует различать эти два понятия. Гиповитаминоз и авитаминоз — разные понятия. Если в первом случае это нехватка витаминов, то во втором — полная нехватка того или иного витамина или микроэлемента. При авитаминозе, как правило, наблюдаются нарушения всасывания и усваивания витаминов.

Недостаток витаминов к концу зимы испытывают на себе многие. Это проявляется сонливостью, слабостью, снижением активности, быстрой утомляемостью, сухостью кожи. По этим симптомам можно судить о таком явлении, как гиповитаминоз. При этом не существует специальных диагностических методов, которые позволяют сообщить человеку о том, какого именно витамина не хватает в его организме. Об этом могут говорить лишь некоторые заболевания, которые вызваны недостатков определенных витаминов. К примеру, при нехватке витамина D3 развивается рахит, при недостатке витамина С — цинга, наблюдается слабость иммунитета. К неврологическим нарушениям приводит недостаток витаминов комплекса В.

Всплески ОРВИ провоцируются недостатком витаминов

Если говорить о сезонных всплесках острых респираторных заболеваний, то вроде бы с ними все ясно. Они вызваны либо вирусами, либо бактериями, которые "ходят" в этом сезоне. Но почему тогда одни люди болеют часто и долго, а другие нет или отделываются легким першением в горле? Все потому, что болезнь "цепляется" к людям со сниженным иммунитетом. А снижение иммунитета провоцируется в большинстве случаев недостатком витаминов в организме. Этим и объясняется рост заболеваемости в конце зимы и начале весны, когда мы ощущаем на себе недостаток витаминов. Часто врач назначает лекарственные препараты, призванные вылечить болезнь. При этом упускается первопричина заболевания — гиповитаминоз.

Как пополнить запас витаминов?

Какими бы эффективными ни были препараты нового поколения, витамины и минералы, содержащиеся в продуктах питания, гораздо эффективнее аптечных витаминных комплексов. Витамины, которые есть в тех же овощах и фруктах, гораздо лучше усваиваются в организме, в то время как на препараты могут наблюдаться аллергические реакции. Безусловно, крепче организм у тех людей, которые заботятся о насыщении организма витаминами загодя, еще летом. Если употреблять в пищу большое количество овощей и фруктов по сезону, к весне гиповитаминоз будет ощущаться гораздо меньше или вообще не будет беспокоить.

При этом важно понимать, что несезонные импортные фрукты никакой пользы для организма не несут, а напротив, могут навредить. Однако в настоящее время есть довольно много продуктов, в которых сохранились все необходимые витамины и минералы: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла), фрукты (яблоко, банан), сухофрукты (высушенные самостоятельно), замороженные, консервированные или квашеные овощи и фрукты. К привычным завтракам, обедам и ужинам добавьте перекусы овощными или фруктовыми салатами. На завтрак старайтесь съедать фрукты. Не забывайте пить больше воды. В воде также есть микроэлементы. При этом кофе или чай не заменят чистую воду. Также важно отдыхать и бывать на свежем воздухе.

Когда назначение витаминных комплексов оправдано?

Нередко только лишь при помощи питания проблему с недостатком витаминов в организме решить не удается. Требуются экстренные меры. Например, когда вы уже заболели или когда наблюдаются симптомы гиповитаминоза. В этом случае вместе с регулированием питания рекомендуется подключить комплексный витаминный препарат. Не лишним будет пропить витамины курсом в 1 месяц в целях профилактики, для усиления иммунитета. Это особенно актуально для школьников, людей с тяжелой физической нагрузкой и офисных работников. Желательно, чтобы витамины назначал врач, а не вы выбирали сами в аптеке. При некоторых заболеваниях, например, неврологических, необходимо лечение специальными витаминными препаратами. Препарат и дозировку врач подбирает индивидуально.

Важно! Насыщение организма витаминами зависит не только от здорового питания, в котором присутствуют все необходимые организму витамины и минералы, или качества аптечного комплекса витаминов, но и от здоровья желудочно-кишечного тракта. Поэтому важно следить за сохранением здоровой функции пищеварительной системы.

Что же стоит включить в свой рацион?

Цитрусовые

О пользе витамина С, а тем более в весенний период, сказано уже достаточно много и это не подвергается сомнению. Сейчас как раз стоит активно есть разные цитрусовые – так и организму будет хорошо, и для фигуры безопасно.

Замороженные ягоды

Пока нет свежих ягод, следует налегать на достойную альтернативу – ешьте замороженные ягоды, которые сохранили (по сравнению с вареньем) витамины и полезные элементы. Добавляйте мороженные ягоды в каши или обезжиренный творог.

Орехи

Такой перекус обеспечит организм ценными и нужными микроэлементами – орехи вкусны, полезны и вполне доступны.

Гранаты

Эти заморские фрукты показали себя отличными борцами с анемией, низким гемоглобином. Они обеспечивают организм железом и заряжают энергией. Следует есть гранаты самостоятельно (как продукт) и активно добавлять их во всевозможные салаты, мясные блюда и десерты.

Креветки и другие морепродукты

Они содержат антиоксиданты, жирные кислоты, йод, витамин Е и множество других элементов, которые невероятно полезны и способствуют красоте и здоровью. Промните, что морепродукты могут быть замечательной основой для многих вкусных и полезных блюд.

Кисломолочные продукты

Они содержат ценный белок, витамины А и D. При этом имеют низкую калорийность и дают отличное чувство насыщения. Именно поэтому кисломолочные продукты так популярны среди тех, кто следит за своей фигурой.

Морковь

Этот яркий корнеплод насыщен полезным витамином А, он оказывает хорошее влияние на зрение. А за счет клетчатки помогает очистить организм. Морковь можно есть как в сыром виде, так и отварную, в салатах.

Капуста

Она перенасыщена витамином С. При этом он в достаточном количестве содержится как в свежей капусте, так и в квашенной. А еще к плюсам капусты относится ее низкая калорийность. Поэтому кушайте капусту – из нее можно приготовить великое множество блюд.

Редиска

А этот корнеплод содержит много витаминов В, С, магния, калия и веществ, которые полезны для нервной системы.

Зелень

Вся зелень содержит много витаминов, полезных микроэлементов, антиоксидантов и прочих полезных веществ. Добавляйте зелень в салаты, первые и вторые блюда.

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