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Три года лишения свободы получил руководитель могилевского филиала «Белгазпромбанка»

26.02.2021 20:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

К трем годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен руководитель могилевского филиала «Белгазпромбанка» Сергей Кармызов. Вердикт вынес суд Октябрьского района областного центра.

Три года лишения свободы получил руководитель могилевского филиала «Белгазпромбанка»

Судья Жанна Пушкина признала Кармызова виновным в превышении служебных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности (организовал выдачу кредита в размере 75 тыс. рублей и намеревался получить за это денежное вознаграждение).

Банкир должен выплатить 300 базовых величин штрафа (8700 рублей). Он лишен права занимать руководящие должности в течение пяти лет.

Кармызова задержали 12 июня 2020 года после обысков в головном офисе «Белгазпромбанка», а также в ряде частных компаний и у людей, связанных с Виктором Бабарико, тогда потенциальным кандидатом в президенты и бывшим руководителем банка. Сам Кармызов был членом инициативной группы Бабарико, которого арестовали 18 июня.

На рассмотрение дела журналистов независимых СМИ не пустили. Милиционеры, стоявшие у входа в зал, сослались на его заполненность и необходимость обеспечивать безопасность участников процесса. Его освещали журналисты государственных СМИ. «СБ. Беларусь сегодня» сообщила, что подсудимый вину полностью признал и оплатил 8 тыс. рублей по иску потерпевшей Светланы Цедик. Та сняла претензии к Кармызову. Также коллектив банка просил суд учесть положительную характеристику обвиняемого.

По версии следствия, Кармызов распорядился выдать кредит на подставное лицо, за что хотел получить вознаграждение в размере 10% выданной банком суммы. Подставным лицом была Светлана Цедик, давняя знакомая Кармызова. В 2016 году женщина взяла кредит Владимира Новикова — руководителя частной организации «Арсенал», которая работала на российском рынке. В 2019 году Новиков был осужден за мошенничество. Его привозили на процесс по делу Кармызова давать показания.

Как утверждала Цедик, с марта по июль 2019 года она выплатила за Новикова 8 тыс. рублей собственных средств. Затем она перестала выплачивать кредит, и в августе «Белгазпромбанк» обратился в суд, а в январе 2020-го наложил арест на ее имущество. Тогда Цедик обратилась в правоохранительные органы. На суде было отмечено, что кредит уже выплачен.

 
 
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К трем годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен руководитель могилевского филиала «Белгазпромбанка» Сергей Кармызов. Вердикт вынес суд...
 
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