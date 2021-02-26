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Отец избил 10-летнего сына в Бресте: возбуждено уголовное дело

26.02.2021 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инцидент произошел в октябре прошлого года.



В отношении жителя Бреста возбуждено уголовное дело за то, что будучи пьяным, мужчина разбудил ночью ребенка и стал предъявлять ему претензии по поводу успеваемости в школе.

Отец кричал на сына, ударил его руками не меньше двух раз по голове, ногой – в область живота. В результате у мальчика появились гематомы и кровоподтеки на голове, кровоподтек в подвздошной области.
 
Как сообщила БЕЛТА старший помощник прокурора Бреста Елена Шерко, уголовное дело по статье 153 УК РБ (умышленное причинение легкого телесного повреждения) возбуждено прокуратурой в интересах ребенка. Мальчик находится в зависимом положении от отца и не может самостоятельно защитить свои права.

Санкция этой статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом.
 
Теги: Брест
 
 
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Инцидент произошел в октябре прошлого года.
 
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