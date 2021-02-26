Отец избил 10-летнего сына в Бресте: возбуждено уголовное дело









В отношении жителя Бреста возбуждено уголовное дело за то, что будучи пьяным, мужчина разбудил ночью ребенка и стал предъявлять ему претензии по поводу успеваемости в школе.





Отец кричал на сына, ударил его руками не меньше двух раз по голове, ногой – в область живота. В результате у мальчика появились гематомы и кровоподтеки на голове, кровоподтек в подвздошной области.

сообщила БЕЛТА старший помощник прокурора Бреста Елена Шерко, уголовное дело по статье 153 УК РБ (умышленное причинение легкого телесного повреждения) возбуждено прокуратурой в интересах ребенка. Мальчик находится в зависимом положении от отца и не может самостоятельно защитить свои права. КакБЕЛТА старший помощник прокурора Бреста Елена Шерко, уголовное дело по статье 153 УК РБ (умышленное причинение легкого телесного повреждения) возбуждено прокуратурой в интересах ребенка. Мальчик находится в зависимом положении от отца и не может самостоятельно защитить свои права.





Санкция этой статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом.