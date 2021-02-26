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Отец избил 10-летнего сына в Бресте: возбуждено уголовное дело
Источник материала: Партизан
Инцидент произошел в октябре прошлого года.
В отношении жителя Бреста возбуждено уголовное дело за то, что будучи пьяным, мужчина разбудил ночью ребенка и стал предъявлять ему претензии по поводу успеваемости в школе.
Отец кричал на сына, ударил его руками не меньше двух раз по голове, ногой – в область живота. В результате у мальчика появились гематомы и кровоподтеки на голове, кровоподтек в подвздошной области.
Как
Санкция этой статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом.
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Инцидент произошел в октябре прошлого года.
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