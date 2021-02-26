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3 года химии дали за инсталляцию с фото Кочановой и Кубракова

26.02.2021 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дениса Заянчевского и Максима Татьянко приговорили к 3 годам «химии» за инсталляцию в виде чучел с фотографиями Натальи Кочановой, министра внутренних дел Ивана Кубракова и омоновца в балаклаве на фоне бело-красно-белого флага.



Дело рассматривал судья Александр Руденкосообщают правозащитники.

Судья отклонил ходатайство о проведении художественной экспертизы относительно того, является ли инсталляция оскорбительной. Также было отклонено ходатайство о приглашении Кочановой и Кубракова в качестве свидетелей для выяснения, насколько оскорбительна для них данная инсталляция. Ходатайство о приобщении к делу характеристик обвиняемых с места работы, от соседок, из иудейской общины (у Татьянко) удовлетворили.

В ходе прений прокурор запросил для каждого из обвиняемых по три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

26 февраля судья Александр Руденко огласил именно такой приговор, как и запрашивал прокурор. Дениса Заянчевского и Максима Татьянка освободили в зале суда.
 
 
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Дениса Заянчевского и Максима Татьянко приговорили к 3 годам «химии» за инсталляцию в виде чучел с фотографиями Натальи Кочановой, министра внутренних дел Ивана...
 
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