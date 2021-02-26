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Участники 1/8 финала Лиги Европы узнали соперников

26.02.2021 20:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.

Участники 1/8 финала Лиги Европы узнали соперников

По информации УЕФА, первые матчи 1/8 финала будут сыграны 11 марта, ответные — 18 марта. Жеребьевку четвертьфиналов и полуфиналов проведут 19 марта.

Результаты жеребьевки:

«Аякс» (Нидерланды) — «Янг Бойз» (Швейцария)

«Динамо-Киев» (Украина) — «Вильярреал» (Испания)

«Рома» (Италия) — «Шахтер» (Украина)

«Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия)

«Динамо-Загреб» (Хорватия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Милан» (Италия)

«Славия-Прага» (Чехия) — «Рейнджерс» (Шотландия)

«Гранада» (Испания) — «Мольде» (Норвегия).

Брестское «Динамо» выбил из отбора Лиги Европы болгарский «Лудогорец». БАТЭ стал жертвой еще одного клуба из этой страны — софийского ЦСКА. Солигорский «Шахтер» проиграл молдавскому «Сфынтул Георге», а минское «Динамо» споткнулось о польский «Пяст».

 
 
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В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.
 
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