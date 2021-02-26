Источник материала: Хартия'97

В Грузии оппозиция объявила о начале бессрочного протеста 26.02.2021, 20:32

фото: tornike mandaria (rfe/rl)

Активисты разбили палатки у здания парламента в Тбилиси.

В Тбилиси многотысячная манифестация против ареста руководителя оппозиционного "Единого национального движения" (ЕНД) Никанора Мелии завершилась в пятницу без серьёзных эксцессов, передает «Радио Свобода» .

Активисты разбили более 10 палаток у здания парламента и собираются провести там ночь. Одну из палаток демонстранты установили на проезжей части проспекта Руставели. Однако вскоре сотрудники полиции указали им, что это противозаконно, после чего было принято решение перенести палатку на тротуар. "Если наши требования не будут выполнены, через две недели движение "За Грузию" поставит палатки на проезжей части", – заявил один из активистов.

Участники оппозиционной акции 26 февраля прошли по центру грузинской столицы с плакатами "Свободу Нике Мелии!" и с национальными флагами. Некоторые держали флаги НАТО. Они призвали освободить всех политических заключённых и к досрочным выборам в парламент.

Одна из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе зачитала участникам манифестации послание от Никанора Мелии из СИЗО. Он призывает сторонников продолжать борьбу.

Издание "Коммерсантъ" отмечает, что грузинская оппозиция объявила о начале бессрочного протеста. Он предусматривает пикетирование парламента в ходе пленарных заседаний, организацию "коридоров позора" для депутатов от правящей партии "Грузинская мечта", пикетирование Государственной канцелярии, где находится рабочий кабинет премьер-министра Ираклия Гарибашвили, митинги у здания городского суда, постановившего арестовать Мелию. Ближайшие акции у парламента и правительства намечены на 2 и 5 марта.

"Единого национального движения", арестовали после силовой операции в офисе партии 23 февраля. 17 февраля Тбилисский городской суд постановил вернуть политика под стражу за неуплату увеличенного залога по делу о подстрекательстве к насилию в ходе антиправительственных выступлений в июне 2019 года.

Оппозиция расценила арест Мелии как политическое преследование и установление диктатуры. Международные партнёры Грузии заявили, что страна отступила назад на своём пути к демократическим преобразованиям.

Решение суда об аресте Мелии усугубило политический кризис в стране. 18 февраля из-за разногласий с "Грузинской мечтой" ушёл в отставку с поста премьер-министра Георгий Гахария. Новым главой правительства стал Ираклий Гарибашвили, который назвал Никанора Мелию "криминалом". Оппозиционер был арестован спустя несколько часов после утверждения нового правительства.

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