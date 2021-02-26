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В Минске партизаны Ангарской развесили более 150 лент и флагов по району
Источник материала: Хартия'97
В Минске партизаны Ангарской развесили более 150 лент и флагов по району
Белорусы патриотично украшают свои районы к весне.
В Минске партизаны Ангарской украсили район к весне. Всего было вывешено более 150 ленточек и флагов по району, пишет телеграм-канал
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Белорусы патриотично украшают свои районы к весне.
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