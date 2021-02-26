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Знаменитый доктор развеял популярные мифы о способах повышения иммунитета
Источник материала: Хартия'97
Знаменитый доктор развеял популярные мифы о способах повышения иммунитета
Полезные советы для тех, кто хочет улучшить здоровье после зимы.
Самый популярный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский всегда готов прийти на помощь своим читателям. На своей странице в Инстаграме доктор постоянно публикует посты на важные и интересующие его подписчиков темы, пишет
Так, как на пороге весна, а холодная зима немного снизила иммунитеты, то естественно нужно, что-то делать, для того чтобы этот иммунитет стабилизировать.
Один из своих постов Комаровский посвятил этой теме и рассказал, какие способы являются неэффективными, а какие наоборот - эффективные.
Неэффективно:
- БАДы,
- Лук-чеснок,
- Иммуномодуляторы,
- Гомеопатия,
- Амулеты от вирусов,
- Элеутерококк и эхинацея.
Эффективно:
- Полноценный сон,
- Умеренные физические нагрузки,
- Нет алкоголю и курению,
- Вакцинация,
- Полноценное питание,
- Положительные эмоции.
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Полезные советы для тех, кто хочет улучшить здоровье после зимы.
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