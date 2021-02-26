Источник материала: Хартия'97

Знаменитый доктор развеял популярные мифы о способах повышения иммунитета 26.02.2021, 20:21

Полезные советы для тех, кто хочет улучшить здоровье после зимы.

Самый популярный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский всегда готов прийти на помощь своим читателям. На своей странице в Инстаграме доктор постоянно публикует посты на важные и интересующие его подписчиков темы, пишет telegraf.com.ua .

Так, как на пороге весна, а холодная зима немного снизила иммунитеты, то естественно нужно, что-то делать, для того чтобы этот иммунитет стабилизировать.

Один из своих постов Комаровский посвятил этой теме и рассказал, какие способы являются неэффективными, а какие наоборот - эффективные.

Неэффективно:

- БАДы,

- Лук-чеснок,

- Иммуномодуляторы,

- Гомеопатия,

- Амулеты от вирусов,

- Элеутерококк и эхинацея.

Эффективно:

- Полноценный сон,

- Умеренные физические нагрузки,

- Нет алкоголю и курению,

- Вакцинация,

- Полноценное питание,

- Положительные эмоции.

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