ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Знаменитый доктор развеял популярные мифы о способах повышения иммунитета

26.02.2021 20:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Знаменитый доктор развеял популярные мифы о способах повышения иммунитета

  • 26.02.2021, 20:21
Знаменитый доктор развеял популярные мифы о способах повышения иммунитета

Полезные советы для тех, кто хочет улучшить здоровье после зимы.

Самый популярный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский всегда готов прийти на помощь своим читателям. На своей странице в Инстаграме доктор постоянно публикует посты на важные и интересующие его подписчиков темы, пишет telegraf.com.ua.

Так, как на пороге весна, а холодная зима немного снизила иммунитеты, то естественно нужно, что-то делать, для того чтобы этот иммунитет стабилизировать.

Один из своих постов Комаровский посвятил этой теме и рассказал, какие способы являются неэффективными, а какие наоборот - эффективные.

Неэффективно:

- БАДы,

- Лук-чеснок,

- Иммуномодуляторы,

- Гомеопатия,

- Амулеты от вирусов,

- Элеутерококк и эхинацея.

Эффективно:

- Полноценный сон,

- Умеренные физические нагрузки,

- Нет алкоголю и курению,

- Вакцинация,

- Полноценное питание,

- Положительные эмоции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полезные советы для тех, кто хочет улучшить здоровье после зимы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ці сапраўды існавала «тэрарыстычная група» Аўтуховіча? Аналізуем гучную справу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by