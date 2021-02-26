Источник материала: Хартия'97

Эдуарду Бабарико продлили срок содержания под стражей 2 26.02.2021, 20:02

Эдуард Бабарико

Фото: myfin.by

Адвокат говорит, что настроение у сына экс-претендента на пост президента Беларуси боевое.

С 18 февраля срок содержания под стражей Эдуарда Бабарикo продлен еще на два месяца. 30 января Эдуарду исполнился 31 год, этот день он встретил в СИЗО КГБ, передает «Радыё Свабода» .

Эдуарду Бабарико предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 Криминального кодекса («Уклонение от уплаты налогов, сборов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере»).

История преследования

31-летний Эдуард Бабарикo, сын кандидата в президенты Виктора Бабарикo, был задержан вместе со своим отцом 18 июня прошлого года. Сейчас он находится в СИЗО КГБ. Бабариков задержали по дороге в ЦИК, где собирались передать собранные подписи в поддержку Виктора Бабарико.

Эдуард возглавил инициативную группу отца, которая собирала подписи за выдвижение Виктора Бабарико кандидатом в президенты.

Эдуард не работал в Белгазпромбанке, совет директоров которого в течение 20 лет возглавлял Виктор Бабарико. Он руководил краудфандинговыми платформами Ulej и MolaMola.

MolaMola - это платформа для сбора средств, запущенная с помощью краудфандинговой платформы Ulej.by, финансовым и технологическим партнером которой является Белгазпромбанк.

Правозащитники признали Эдуарда Бабарика политическим заключенным.

"Пока без изменений"

Адвокаты Эдуарда Бабарико подписали договор о неразглашении.

Адвокат Ирина Воронкова сообщила, что следствие идет, Эдуард находится под стражей, все осталось «без изменений».

«Все может быть решено в любой момент, но про окончание предварительного следствия речи не идет, нам об этом никто не говорил».

Адвокаты навещают Эдуарда еженедельно. Последний раз виделись с ним в понедельник. В СИЗО всегда очереди, так как кабинетов очень мало.

«В понедельник нам повезло, мы были вторыми в очереди и попали к 12:30».

Родственникам пока не разрешают встречаться с Эдуардом.

По словам адвоката, в камере Эдуарда трое человек, он получает письма и говорит своим друзьям, что «все хорошо, что за него никто не волновался».

«Настроение у него боевое. Много читает, занимается саморазвитием. По его словам, он читает различную литературу, художественную и научную, а теперь интересуется литературой по правильному питанию. Очень позитивный парень, молодец, ко всему относится философски», - говорит юрист Ирина Воронкова.

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