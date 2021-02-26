



Андрей Скабелка





Вакансии опубликованы на общероссийской базе вакансий "Работа в России" и интерактивном портале службы занятости населения Ярославской области.





Согласно условиям, "Локомотив" ищет кандидата на должность главного тренера с зарплатой от 100 тысяч рублей, на ненормированный рабочий день по срочному трудовому договору. Предлагается социальный пакет и гибкий график работы. Должностные обязанности: руководство тренировочным процессом и подготовка команды к соревнованиям.





сообщили РИА Новости в пресс-службе ярославского клуба, процедура является формальностью и проводится каждый год, "Локомотив" не намерен приглашать нового главного тренера. КакРИА Новости в пресс-службе ярославского клуба, процедура является формальностью и проводится каждый год, "Локомотив" не намерен приглашать нового главного тренера.





"Локомотив" возглавляет белорусский специалист Андрей Скабелка. В мае 2020 года он заключил контракт с ярославцами на 3 года. По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/21 "Локомотив" вышел в плей-офф.



