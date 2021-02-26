|
Мингорсуд оставил в силе решение о лишении лицензии одного из адвокатов Бабарико
Источник материала: Партизан
Минский городской суд не стал отменять решение о лишении лицензии адвоката Александра Пыльченко, который представлял интересы экс-претендента на пост президента Беларуси и экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, сообщил в своем телеграм-канале адвокат Дмитрий Лаевский.
Александр Пыльченко
"Мингорсуд... отказался отменять решение Минюста о прекращении адвокатской лицензии Александра Пыльченко. Представителей Минюста не было, возражений на апелляционную жалобу от них не поступило, но апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции, в котором наши аргументы были просто проигнорированы и не опровергнуты, вступило в силу", - написал Лаевский.
Как сообщалось,
Поводом стал его правовой комментарий в СМИ о спектре полномочий должностных лиц прокуратуры и других государственных органов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский городской суд не стал отменять решение о лишении лицензии адвоката Александра Пыльченко, который представлял интересы экс-претендента на пост президента...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)