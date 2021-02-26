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Мингорсуд оставил в силе решение о лишении лицензии одного из адвокатов Бабарико

26.02.2021 20:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский городской суд не стал отменять решение о лишении лицензии адвоката Александра Пыльченко, который представлял интересы экс-претендента на пост президента Беларуси и экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, сообщил в своем телеграм-канале адвокат Дмитрий Лаевский.


Александр Пыльченко

"Мингорсуд... отказался отменять решение Минюста о прекращении адвокатской лицензии Александра Пыльченко. Представителей Минюста не было, возражений на апелляционную жалобу от них не поступило, но апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции, в котором наши аргументы были просто проигнорированы и не опровергнуты, вступило в силу", - написал Лаевский.

Как сообщалось, пишет interfax.by, адвокат экс-претендента на пост президента и экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, а также члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой Александр Пыльченко был лишен лицензии в октябре прошлого года. 

Поводом стал его правовой комментарий в СМИ о спектре полномочий должностных лиц прокуратуры и других государственных органов.
 
 
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Минский городской суд не стал отменять решение о лишении лицензии адвоката Александра Пыльченко, который представлял интересы экс-претендента на пост президента...
 
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