World of Tanks попала в топ-10 самых доходных игр мира





пишет Office Life. В топ-10 игр для ПК попала World of Tanks от Wargaming, которая разместилась на девятой строчке,Office Life.





Исследовательская компания отмечает, что в январе доходы от цифровых игр во всем мире выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли $11,6 млрд. Выручка от мобильных игр выросла на 6%, доходы от игр на ПК — на 31%, а от консолей — на 24%.





World of Tanks не первый раз попадает в десятку самых доходных игр. По данным на сентябрь прошлого года, «танки» были на шестой строчке.



