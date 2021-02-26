ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

World of Tanks попала в топ-10 самых доходных игр мира

26.02.2021 20:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Компания SuperData опубликовала исследование о самых доходных играх для персональных компьютеров, мобильных телефонов и консолей.


 
 В топ-10 игр для ПК попала World of Tanks от Wargaming, которая разместилась на девятой строчке, пишет Office Life.

Исследовательская компания отмечает, что в январе доходы от цифровых игр во всем мире выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли $11,6 млрд. Выручка от мобильных игр выросла на 6%, доходы от игр на ПК — на 31%, а от консолей — на 24%.

World of Tanks не первый раз попадает в десятку самых доходных игр. По данным на сентябрь прошлого года, «танки» были на шестой строчке.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания SuperData опубликовала исследование о самых доходных играх для персональных компьютеров, мобильных телефонов и консолей.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске появились плакаты в поддержку журналистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by