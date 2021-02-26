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Совмин меняет размеры экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты

26.02.2021 21:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С 1 марта изменятся ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Об этом свидетельствует постановление Совета Министров № 111, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Совмин меняет размеры экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты

Согласно документу, повышаются ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты — до 49,6 доллара за 1 т (ранее — 43,8 доллара); прямогонный бензин — до 27,2 доллара за 1 т (ранее — 24 доллара); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные — до 14,8 доллара за 1 т (ранее — 13,1 доллара).

 
 
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С 1 марта изменятся ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Об этом...
 
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