Совмин меняет размеры экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты

С 1 марта изменятся ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Об этом свидетельствует постановление Совета Министров № 111, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.



