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Совмин меняет размеры экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты
Источник материала: Навiны
С 1 марта изменятся ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Об этом свидетельствует постановление Совета Министров № 111, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
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С 1 марта изменятся ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Об этом...
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