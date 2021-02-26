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Егор Герасимов пробился в полуфинал турнира в Монпелье 

26.02.2021 21:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорус Егор Герасимов (83-й номер рейтинга АТП) пробился в полуфинал турнира во французском Монпелье с призовым фондом 262 170 евро.

По информации «Прессбола», в матче 1/4 финала наш соотечественник переиграл испанца Алехандро Фокину (56 АТП) со счетом 4:6, 6:4, 7:5.

В стартовом раунде Герасимов обыграл экс-первую ракетку мира из Великобритании Энди Маррея (121) — 7:6, 6:1. Во втором круге турнира он в двух сетах оказался сильнее словенца Альяжa Бедене (60) — 6:4, 7:6.

 
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Белорус Егор Герасимов (83-й номер рейтинга АТП) пробился в полуфинал турнира во французском Монпелье с призовым фондом 262 170 евро.
 
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