Егор Герасимов пробился в полуфинал турнира в Монпелье 

Белорус Егор Герасимов (83-й номер рейтинга АТП) пробился в полуфинал турнира во французском Монпелье с призовым фондом 262 170 евро.

По информации «Прессбола» , в матче 1/4 финала наш соотечественник переиграл испанца Алехандро Фокину (56 АТП) со счетом 4:6, 6:4, 7:5.

В стартовом раунде Герасимов обыграл экс-первую ракетку мира из Великобритании Энди Маррея (121) — 7:6, 6:1. Во втором круге турнира он в двух сетах оказался сильнее словенца Альяжa Бедене (60) — 6:4, 7:6.