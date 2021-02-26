|
Егор Герасимов пробился в полуфинал турнира в Монпелье
Источник материала: Навiны
Белорус Егор Герасимов (83-й номер рейтинга АТП) пробился в полуфинал турнира во французском Монпелье с призовым фондом 262 170 евро.
По информации
В стартовом раунде Герасимов обыграл экс-первую ракетку мира из Великобритании Энди Маррея (121) — 7:6, 6:1. Во втором круге турнира он в двух сетах оказался сильнее словенца Альяжa Бедене (60) — 6:4, 7:6.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорус Егор Герасимов (83-й номер рейтинга АТП) пробился в полуфинал турнира во французском Монпелье с призовым фондом 262 170 евро.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)