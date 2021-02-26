Над рынком нефти нависла китайская угроза: в КНР снова переполнились все хранилища

Источник материала: Хартия'97

Над рынком нефти нависла китайская угроза 26.02.2021, 21:35

иллюстрационное Фото: utmagazine.ru

В КНР снова переполнились все хранилища.

Проблема переполнения хранилищ, ударившая по рынку нефти весной, может снова вернуться, несмотря на то, что пандемия сбавляет обороты, пишет finanz.ru .

Китай - главный импортер «черного золота» на планете и единственный крупный потребитель, не снижавший закупки в прошлом году, - столкнулся с исчерпанием мощностей в резервуарах для хранения излишков сырья.

Под завязку оказались заполнены как государственные хранилища, так и коммерческие, сообщили Bloomberg два источника, знакомых с закрытой китайской статистикой.

По их словам, объем накопленной нефти стабильно превышает 100 дней импорта, а в последнее время достиг показателя в 120 дней.

В результате находить свободное место в танкерах становится экстремально трудно, говорят источники Bloomberg.

Рекордные объемы лишней нефти появились в Китае после крупных покупок в прошлом году. Китайские импортеры воспользовались обвалом, чтобы по бросовым ценам накопить в резервах более 1 млрд баррелей.

По итогам года Китай закупил 542,4 тонны сырой нефти, или 10,85 млн баррелей в день. Несмотря на падение внутреннего спроса импорт вырос на 7,3%, а в ноябре превышал 11 млн баррелей в сутки.

Эти закупки стали соломинкой, за которую ухватился рынок, когда спрос на Западе рухнул.

В декабре китайский импорт упал на 17% после того, как частные импортеры исчерпали отведенные правительством квоты. В январе, впрочем, власти одобрили новые лимиты - на 18% выше прошлогодних, и импорт снова резко увеличился, отмечает Чен Жийао, глава исследований КНР в FGE.

Однако по мере того, как цены возвращаются на докризисные уровни, а баррель Brent cтоит уже почти 70 долларов, интерес у китайцев может снизиться, предупреждает аналитик Energy Aspects Юнтао Лю. К тому же, в апреле НПЗ уходят на профилактические работы, что также может ударить по спросу.

Отметка 70 долларов за баррель, скорее всего, станет предельной для нефтяных котировок в этом году, прогнозирует Bank of America. Средняя цена Brent, по их оценке, составит 60 долларов за бочку, если страны ОПЕК+ продлят нынешние квоты по ограничению добычи до конца первого квартала.

По оценке Международного энергетического агентства, сейчас рынок нефти находится в состоянии дефицита: мировой спрос превышает добычу на 2,6 млн баррелей в день.

Во второй половине года, когда ОПЕК+ начнет возвращать поставки на рынок, МЭА прогнозирует избыток в объеме 0,6 млн баррелей в день.

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