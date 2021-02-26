Источник материала: Хартия'97

Ученые раскрыли одну из тайн мамонтов и другой мегафауны 26.02.2021, 21:13

Опубликовано исследование немецких специалистов.

Мамонты и другие представители мегафауны, обитавшие в Северной Америке в конце плейстоцена, исчезли из-за климатических изменений, а не в результате прихода на континент людей. К такому выводу пришли ученые из Германии, опубликовавшие статью в издании Nature Communications, пишет lenta.ua .

Северная Америка когда-то была населена множеством крупных зверей — в позднем плейстоцене по континенту бродили гигантские ленивцы и бобры, огромные глиптодоны, мастодонты и мамонты. Однако большая часть североамериканской мегафауны исчезла около 12 тысяч лет назад. Как считалось до недавнего времени, мегафауну истребили люди, но немецкие ученые установили, что все дело в изменении климата.

Дело в том, что в конце плейстоцена, то есть, около 12.8 тысяч лет назад, климатический тренд сменился с потепления, которое продолжалось несколько тысяч лет, на похолодание. Ледниковая фаза, которая пришлась на поздний дриас, стала последним значительным похолоданием в истории нашей планеты. Сотрудники Института химической экологии Макса Планка в Йене применили новый статистический метод для того, чтобы доказать, что североамериканская мегафауна вымерла из-за похолодания в поздем дриасе, а не из-за чрезмерной охоты.

"Моделирование, основанное на радиоуглеродном датировании событий, показало, что численность крупных животных в Северной Америке менялась в ответ на климатические изменения. Когда 12.8 тысяч лет назад началось похолодание, численность мегафауны стала снижаться, что в конечном итоге привело к вымиранию", — говорит Кристофер Карлтон, один из авторов научной работы.

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