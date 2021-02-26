Источник материала: Хартия'97

Игра престолов по-арабски и ядерная сделка 2 Иван Яковина, nv.ua

26.02.2021, 21:06

Иван Яковина

Байден в ответ впервые в своей президентской биографии приказал нанести авиаудары.

На этой неделе Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США хотят вернуться к ядерной сделке с Ираном, если тот, во-первых, поставит под международный контроль свою ракетную программу, а во-вторых — прекратит дестабилизировать регион большого ближнего востока.

Но Иран идти на уступки не собирается. Он действует ровно наоборот — идет на ужесточение своей позиции и на обострение. Верховный лидер Ирана великий аятолла Али Хаменеи сказал, что его страна планирует нарастить обогащение урана с нынешних 20% (используется в радиологии) до 60% (такой процент нужен для обогащения урана до 90% — используется для ядерных ракет).

Американцы пока это не комментировали.

Иран объявил о постепенном сокращении и отмене инспекций международных наблюдателей на свои ядерные объекты. То есть, иранцы идут ва-банк против США.

Иранскому населению такая политика нравится — что власть не лебезит перед американцами. Поэтому сейчас быстро растут шансы на успех сторонников жесткой линии — таких ястребов на выборах президента Ирана, которые состоятся 18 июня.

Чтобы как-то переломить ситуацию Джо Байдену и его администрации нужно срочно идти на какие-то уступки, как мне кажется, но вместо этого, пока все движется очень плохо. На этой неделе произошли обстрелы американских объектов в Ираке. Там были убитые и раненые. Байден в ответ впервые в своей президентской биографии приказал нанести авиаудары про проиранским боевикам в Сирии и в Ираке.

Если иранцы все-таки смастерят себе атомную бомбу, то США и Израиль почти наверняка начнут войну против Ирана, поскольку ни те, ни другие не могут себе позволить наличие столь серьезной опасности как теократический исламский режим с атомным оружием. Такая война была бы очень страшным событием — помните 2015 год, когда миллион беженцев прибежал в Европу? Если начнется атомная война против Ирана побегут уже десятки миллионов, и, кстати, через Украину. Даже думать пока не хочу о начале такой войны.

Тем временем, Байден пытается наладить новые отношения и с Саудовским Королевством. Там у него своя игра. Он только что поговорил по телефону с саудовским королем Салманом. С его сыном — Мухаммедом ибн Салманом, кронпринцем, говорить не стал. Потому что в ближайшее время американская разведка собирается опубликовать доклад, в котором сказано, что этот кронпринц лично отдал приказ убить оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Он пришел как-то в саудовское консульство в Стамбуле. Там его задушили, разрубили на куски, а потом эти куски растворили в кислоте, а потом это все слили в канализацию. Американцы выяснили, что именно так все и было, и что отдал приказ нынешний кронпринц. Байден сказал, что с этим кронпринцем разговаривать не будет.

Я предполагаю, что Байден вообще настаивает в своем разговоре с действующим королем поменять режим престолонаследия на тот, который был раньше — чтобы отдать статус кронпринца не сыну действующего короля, а брату. Брата Салмана зовут Ахмад. Он тоже старый, однако, сын этого Ахмада — Наиф — в очень хорошей форме. Ему 55, он с американцами на короткой ноге — американский истеблишмент хочет, чтобы Наиф стал следующим королем.

Думаю, что Байден сейчас будет давить на действующего 85-летнего короля Саудовской Аравии, чтобы он сделал так, чтобы следующим королем был не сын — Мухаммед ибн Салман, который людей растворяет в кислоте, а другой человек — вот этот самый Наиф.

В Саудовской Аравии настоящая арабская игра престолов — черт ногу сломит, но с сильным американским акцентом, потому, что американцы туда очень сильно вмешиваются.

Если Наиф все-таки станет королем, то думаю, что отношения между Саудовской Аравией и США вернутся в нормальное русло, ну а пока они остаются довольно сложными.

Иван Яковина, nv.ua

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