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Белорусы вышли на вечерние акции
Источник материала: Хартия'97
Белорусы вышли на вечерние акции
Фотофакт.
Сегодня вечером белорусы вышли на акции против узурпатора. Как пишет телеграм-канал
- Сельхозпосёлок и ЖК «Аркадия» напоминают: «Скоро весна - силовикам будет не до сна».
- Боровляны благодарят норвежскую компанию Yara, которая поддерживает Верховного комиссара ООН по правам человека в ее осуждении нарушения прав человека в Беларуси и делает все, чтобы «Беларуськалий» уважал права работников.
- Ямы на дорогах в Борисове настолько огромные, что в них без труда может спрятаться даже мэр города, например 25 марта.
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Фотофакт.
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