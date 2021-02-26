Источник материала: Хартия'97

Белорусы вышли на вечерние акции 26.02.2021, 20:55

Фотофакт.

Сегодня вечером белорусы вышли на акции против узурпатора. Как пишет телеграм-канал «Баста» :

- Сельхозпосёлок и ЖК «Аркадия» напоминают: «Скоро весна - силовикам будет не до сна».

- Боровляны благодарят норвежскую компанию Yara, которая поддерживает Верховного комиссара ООН по правам человека в ее осуждении нарушения прав человека в Беларуси и делает все, чтобы «Беларуськалий» уважал права работников.





- Ямы на дорогах в Борисове настолько огромные, что в них без труда может спрятаться даже мэр города, например 25 марта.





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