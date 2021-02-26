Источник материала: Хартия'97

В ВОЗ оценили риск передачи в России птичьего гриппа H5N8 26.02.2021, 20:40

Ранее зафиксировали первый случай заражения им человека.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценила как «низкий» риск передачи от человека к человеку в России новой разновидности птичьего гриппа А (H5N8). В информационном бюллетене, опубликованном в пятницу в Женеве, она не рекомендовала вводить какие-либо ограничения на поездки и торговлю с РФ, пишет ТАСС .

«На основе имеющейся на настоящий момент информации [можно сделать вывод о том], что риск передачи от человека к человеку остается низким», — отметила организация. «ВОЗ высказывается против проведения какого-либо специального скрининга путешественников в пунктах въезда, а также против ограничений на путешествия и торговлю с Российской Федерацией», — подчеркивается в бюллетене.

Ранее Россия уведомила ВОЗ о том, что семь сотрудников птицефабрики на юге страны заразились вирусом птичьего гриппа A (H5N8). Это первый случай заражения людей этой разновидностью вируса. «Эти случаи не меняют ныне действующих рекомендаций ВОЗ относительно мер в области общественного здравоохранения, а также наблюдения за животными и сезонным человеческим гриппом, которые должны продолжаться», — констатировала организация. ВОЗ напомнила, что работники птицеферм, чья деятельность связана с риском заражения, должны быть защищены персональными средствами защиты. Они должны находиться под наблюдением местных органов здравоохранения «в течение семи дней после последнего контакта с птицей».

«Учитывая постоянно меняющуюся природу вирусов гриппа, ВОЗ продолжает подчеркивать важность глобального наблюдения для выявления вирусологических, эпидемиологических и клинических изменений», — подчеркнула организация. Кроме того, при поездках в страны с известными вспышками птичьего гриппа она рекомендует избегать ферм, а также контактов с животными на рынках и прикосновений к любым поверхностям, которые могут быть заражены.

20 февраля ВОЗ сообщила о получении уведомления из России о заражении людей новой разновидностью птичьего гриппа А (H5N8). В организации отметили, что обсуждают случившееся с властями, чтобы получить дополнительную информацию для оценки сложившейся ситуации для общественного здравоохранения. В ВОЗ при этом обратили внимание на тот факт, что у заразившихся семи работников птицефабрики в России не было симптомов и отсутствовали сообщения о дальнейшей передаче вируса от человека человеку.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A (H5N8). По ее словам, заразились семь сотрудников птицефабрики на юге России. Они уже переболели и чувствуют себя хорошо, уточнила руководитель ведомства.

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