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Трех минских байкеров отправляют в колонию
Источник материала: Партизан
В суде Советского района Минска 26 февраля вынесен приговор по делу столичных байкеров, освободивших своего знакомого из милицейского автомобиля.
На скамье подсудимых – Андрей Иванюшин, Никита Афанасьев, Никита Третьякевич. Всех их обвиняют в насилии в отношении сотрудников милиции по арт. 364 УК РБ,
Инцидент произошел 19 сентября возле ТЦ” Европа”, когда неизвестные стали задерживать одного из мотоциклистов, а остальные начали его защищать.
Дело рассматривал судья Александр Вовк. Гособвинитель-прокурор Рябов.
Потерпевшие по делу – сотрудники милиции Новиков, Иванов, Петров и Максимов.
Сегодня, 26 февраля, вынесен приговор:
Андрей Иванюшин – 2 года и 6 месяцев исправительной колонии общего режима.
Никита Афанасьев – 3 года исправительной колонии общего режима.
Никита Третьякевич – 3 года исправительной колонии общего режима.
Афанасьева забрали под стражу из зала суда.
Также Афанасьев и Третьякевич обязаны выплатить компенсацию в сумме 2000 рублей одному из потерпевших.
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В суде Советского района Минска 26 февраля вынесен приговор по делу столичных байкеров, освободивших своего знакомого из милицейского автомобиля.
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