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Трех минских байкеров отправляют в колонию

26.02.2021 21:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суде Советского района Минска 26 февраля вынесен приговор по делу столичных байкеров, освободивших своего знакомого из милицейского автомобиля.



На скамье подсудимых – Андрей Иванюшин, Никита Афанасьев, Никита Третьякевич. Всех их обвиняют в насилии в отношении сотрудников милиции по арт. 364 УК РБ, пишет ПЦ “Вясна”

Инцидент произошел 19 сентября возле ТЦ” Европа”, когда неизвестные стали задерживать одного из мотоциклистов, а остальные начали его защищать.

Дело рассматривал судья Александр Вовк. Гособвинитель-прокурор Рябов.

Потерпевшие по делу – сотрудники милиции Новиков, Иванов, Петров и Максимов.

Сегодня, 26 февраля, вынесен приговор:

Андрей Иванюшин – 2 года и 6 месяцев исправительной колонии общего режима.

Никита Афанасьев – 3 года исправительной колонии общего режима.

Никита Третьякевич – 3 года исправительной колонии общего режима.

Афанасьева забрали под стражу из зала суда.

Также Афанасьев и Третьякевич обязаны выплатить компенсацию в сумме 2000 рублей одному из потерпевших.
 
Теги: Минск
 
 
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В суде Советского района Минска 26 февраля вынесен приговор по делу столичных байкеров, освободивших своего знакомого из милицейского автомобиля.
 
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