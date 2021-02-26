Трех минских байкеров отправляют в колонию









пишет ПЦ “Вясна” На скамье подсудимых – Андрей Иванюшин, Никита Афанасьев, Никита Третьякевич. Всех их обвиняют в насилии в отношении сотрудников милиции по арт. 364 УК РБ,ПЦ “Вясна”





Инцидент произошел 19 сентября возле ТЦ” Европа”, когда неизвестные стали задерживать одного из мотоциклистов, а остальные начали его защищать.





Дело рассматривал судья Александр Вовк. Гособвинитель-прокурор Рябов.





Потерпевшие по делу – сотрудники милиции Новиков, Иванов, Петров и Максимов.





Сегодня, 26 февраля, вынесен приговор:





Андрей Иванюшин – 2 года и 6 месяцев исправительной колонии общего режима.





Никита Афанасьев – 3 года исправительной колонии общего режима.





Никита Третьякевич – 3 года исправительной колонии общего режима.





Афанасьева забрали под стражу из зала суда.





Также Афанасьев и Третьякевич обязаны выплатить компенсацию в сумме 2000 рублей одному из потерпевших.