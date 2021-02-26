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Законопроекта "о запрете БЧБ-флага" в парламенте пока нет — депутат

26.02.2021 21:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На рассмотрении в Палате представителей на данный момент нет никаких прокетов законов, которые предусматривали бы "введение запрета на использование той или иной символики", говорится в письме депутата Валентины Курсевич. Текст ответа избирателям появился в сети.



Бело-красно-белые флаги на уличной акции в Минске, август 2020-го / из архива Еврорадио​

Избиратели спрашивали о законности использования бело-красно-белого флага. Курсевич ответила, передает Еврорадио, что получила из Академии наук информацию с различными оценками по этому вопросу, потому необходимы "дальнейшие исследования".

"Относительно моего личного мнения о той или иной символики и смыслах, которые она несет, полагаю, что в данном вопросе нужен глубокий научно-исторический подход, анализ различных мнений и позиций граждан", написала депутат.

Ранее в генпрокуратуре сообщали, что начали работу "по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму" и  сейчас готовят "пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и другой символики". Однако спустя некоторое время выяснилось, что признать  материалы экстремистскими в Беларуси может только суд.

В последние полгода власти объявили войну бело-красно-белому сочетанию цветов. В служебных документах стало мелькать словосочетание "по схеме БЧБ". Людей с бело-красно-белыми шторами, в одежде с элементами БЧБ стали привлекать к административной ответственности, наказывать штрафами и сутками.
 
Теги: Минск
 
 
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На рассмотрении в Палате представителей на данный момент нет никаких прокетов законов, которые предусматривали бы "введение запрета на использование той или иной...
 
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