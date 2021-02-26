На низком старте: Лукашенко обсудил с членами НОК подготовку к Олимпиаде

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Национальном олимпийском комитете Беларуси новый президент. На этом посту Александра Лукашенко сменил его старший сын Виктор. Такое решение приняли на заседании Олимпийского собрания, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Карина Демидик – на низком старте. Немного осторожничает, восстанавливается после травмы. В начале февраля прыгунья в высоту привезла бронзу из Словакии, через неделю покажет себя на Чемпионате Европы в польском Торуне. Но главная цель спортсменки – Олимпиада-2021. К ней надо подойти в лучшей форме.

«Перед Токио мы планируем провести три сбора выездных, которые будут за пределами Минска и Беларуси. Я этому рада, потому что надо набирать базу, адаптация организма более долгая, чем была до травмы», – рассказала член Национальной сборной по легкой атлетике Карина Демидик.

После тренировок Карина занимается с психологом, чтобы в нужный момент показать лучшую версию себя. О внутреннем настрое спортсменов говорили сегодня и в Национальном олимпийском комитете. Ведь вся техническая база для подготовки к планетарным стартам у белорусских атлетов есть.

«Условия замечательные, мы вообще ничего не просим. Нам ничего и не надо. Нам нужно только здоровье и везение», – рассказала главный тренер национальной сборной по художественной гимнастике Ирина Лепарская.

74 белорусских атлета прошли квалификацию и получили путевки на Олимпиаду. Отбор продолжается, и в НОКе ожидают, что лицензий будет больше сотни. Александр Лукашенко напомнил про отмену чемпионата мира по хоккею в Минске и предупредил: давление на белорусов в Токио будет серьезное и не всегда спортивное.

«Нам действительно надо боеспособный десант в Токио. Мы едем сражаться. Нам будет не просто, нас будут плющить со всех сторон. И мы должны выдержать. А мы должны показать, что мы тоже люди. Как здесь было сказано: Олимпийские игры – особые. И давайте сплотимся и покажем, что мы имеем право людьми зваться», – заявил Лукашенко.

Неожиданностью для спортивной элиты Беларуси стало избрание нового президента Олимпийского комитета. С 1997 года эту должность занимал Александр Лукашенко. Сегодня на этот пост был избран его старший сын – Виктор. До этого он был первым вице-президентом НОКа.

«Обещаю, что воровства, коррупции, нецелевого использования денег не будет. И отношение к спортсменам и тренерам будет самое доброе. Что касается меня, я ж все равно никуда не уйду от вопросов спорта. Это моя любовь, моя страсть, это моя преданность спорту. Думаю, что для вас тоже будет польза. Все-таки сын всегда скажет отцу в любой момент о той или иной проблеме», – отметил Лукашенко.