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На низком старте: Лукашенко обсудил с членами НОК подготовку к Олимпиаде
26.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Национальном олимпийском комитете Беларуси новый президент. На этом посту Александра Лукашенко сменил его старший сын Виктор. Такое решение приняли на заседании Олимпийского собрания, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Карина Демидик – на низком старте. Немного осторожничает, восстанавливается после травмы. В начале февраля прыгунья в высоту привезла бронзу из Словакии, через неделю покажет себя на Чемпионате Европы в польском Торуне. Но главная цель спортсменки – Олимпиада-2021. К ней надо подойти в лучшей форме.
После тренировок Карина занимается с психологом, чтобы в нужный момент показать лучшую версию себя. О внутреннем настрое спортсменов говорили сегодня и в Национальном олимпийском комитете. Ведь вся техническая база для подготовки к планетарным стартам у белорусских атлетов есть.
74 белорусских атлета прошли квалификацию и получили путевки на Олимпиаду. Отбор продолжается, и в НОКе ожидают, что лицензий будет больше сотни. Александр Лукашенко напомнил про отмену чемпионата мира по хоккею в Минске и предупредил: давление на белорусов в Токио будет серьезное и не всегда спортивное.
Неожиданностью для спортивной элиты Беларуси стало избрание нового президента Олимпийского комитета. С 1997 года эту должность занимал Александр Лукашенко. Сегодня на этот пост был избран его старший сын – Виктор. До этого он был первым вице-президентом НОКа.
В соцсетях некоторые расценили новое назначение как транзит власти. Но глава государства не раз говорил и сегодня повторил: его сыновья никогда не будут руководить страной. Более того,
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На посту главы комитета Александра Лукашенко сменил его старший сын Виктор. Такое решение приняли на заседании Олимпийского собрания.
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