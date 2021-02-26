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Беларусь заняла четвертое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в январе

26.02.2021 22:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Беларусь заняла четвертое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в январе 2021 года, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики.

Беларусь заняла четвертое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в январе

В первой пятерке оказались Армения (2,2%), Украина (1,3%), Азербайджан (1,2%), Беларусь (1,14%) и Грузия (1,1%).

Далее: Кыргызстан, Узбекистан (по 1%), Таджикистан, Эстония (по 0,7%), Россия (0,67%), Казахстан (0,6%), Литва (0,5%), Молдова (0,46%) и Латвия (0,4%). Традиционно нет данных из Туркменистана.

По итогам 2020 года Беларусь заняла пятое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен (на 7,36%), в январе 2020 года — второе (0,86%).

 
 
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Беларусь заняла четвертое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в январе 2021 года, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных...
 
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