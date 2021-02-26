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ЦРУ: Наследный принц Саудовской Аравии лично одобрил убийство журналиста Джамаля Хашогги

26.02.2021 22:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным американской разведки, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле.

ЦРУ: Наследный принц Саудовской Аравии лично одобрил убийство журналиста Джамаля Хашогги
Источник: Daily Sabah

«По нашим оценкам, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман одобрил операцию в Стамбуле, Турция, по захвату или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги», — сказано в отчете.

Сообщается, что еще в 2018 году ЦРУ полагало, что наследный принц заказал убийство, но до сих пор официальные лица США никогда не оглашали обвинения в его причастности.

Разведка заявляет, что наследный принц считал журналиста угрозой королевству.

Наследника престола обвиняют в многочисленных нарушениях прав человека. Его оппоненты надеются, что администрация США во главе с Байденом введет жесткие санкции против Саудовской Аравии, в отличие от его предшественника Дональда Трампа. Он ценил дружбу с саудовским принцем и продолжил заключать с ним сделки на продажу оружия.

В Белом доме анонсировали «соответствующие действия» на убийство Хашогги, которое произошло в консульстве Саудовской Аравии в турецком Стамбуле, однако точно не понятно, в чем они будут заключаться. По мнению экспертов, санкции будут касаться не принца, а государственных предприятий страны и ее инвестиционного фонда.

В то же время в ООН убеждены, что санкции «как минимум» должны включать в себя замораживание счетов и активов принца Мухаммеда, если докажут, что именно он является заказчиком убийства. Кроме того, там убеждены, что Байден должен надавить на саудовских чиновников, чтобы определить местоположение остатков Хашогги и добиться для детей покойного журналиста возможности выезжать за пределы страны.

Оппозиционный журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 года после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие спецслужбы заявили, что журналиста задушили, как только он вошел в здание, после чего его тело расчленили и уничтожили.

 
 
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По данным американской разведки, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле.
 
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