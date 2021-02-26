Лукашенко: Задача на предстоящие месяцы – сформировать боеспособный спортивный «десант» в Токио

Источник материала: ОНТ

За пять месяцев до старта! В Национальном олимпийском комитете сегодня говорили о подготовке белорусских спортсменов к XXII летним Играм в Токио. Их отложили на год из-за пандемии. С одной стороны, это обрушило планы, а с другой – может, лучше подготовились?

Президент настаивает: страна ждёт результата. Ведь за каждой мечтой взобраться на спортивный Олимп стоит вещь куда более приземлённая – деньги, вложенные государством. К слову, финансирование отдельных видов обещают пересмотреть. Но разговор о медальных надеждах не единственная цель олимпийского собрания. НОК избрал новых членов и президента. И интрига, надо сказать, была!

Игры, которых не было. Первые отложенные в мирное время. Это об Олимпиаде в Токио. Из-за пандемии старт четырёхлетия перенесли на год, получилась олимпийская пятилетка. Правда, в историю игры всё равно войдут под названием Токио-2020. Ковид и сейчас будоражит. До сих пор неизвестно, пустят ли на трибуны болельщиков, а маршрут, по которому будет пролегать эстафета олимпийского огня, держат в секрете. Но всё это, как ни крути, оргвопросы. По-настоящему важно другое – не перегорели ли спортсмены, истосковавшиеся по соревнованиям?

Планы подготовки к Олимпиаде, конечно, пришлось корректировать, но настрой за пять месяцев до старта – сами видите. Хоть помешать этому пытаются. И ладно бы только пандемия!

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «На раскачивание общества известные "спонсоры" не жалеют денег. В эту воронку затянуло и некоторых спортсменов, в основном бывших. Тех, кому были созданы абсолютно все условия. Наши лучшие врачи бесплатно лечили их от травм. И даже при дисквалификации мы их не бросали. А теперь они стоят в приемных международных организаций, выпрашивая санкции против нашего олимпийского движения, да и страны в целом».

Кто-то расслышит нотку обиды. Но по-настоящему обидно будет, если спортсмены, в которых государство вкладывает деньги (к слову, на время подготовки к старым новым играм им продлили выплату именных президентских стипендий), съездят в Токио как туристы.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Для спортсменов и тренеров сделано все возможное, и даже более того в этих непростых условиях. Поэтому первоочередная задача на предстоящие месяцы – сформировать боеспособный спортивный "десант" в Токио. Оправдания здесь не принимаются, и быть их вообще не может! Нам действительно нужен боеспособный "десант" в Токио. Мы туда поедем сражаться, нам будет непросто. Точно так, как Россию, по-народному говоря, нас будут плющить со всех сторон. И мы должны выдержать»

И это при том, что к Беларуси в последнее время проявляют неспортивный интерес… Как вывести спортсмена на пик формы, знает тренер (тут Александр Лукашенко не советчик), но как взбодрить систему – вот с этим к нему.

Вот у министра проблем нет. Совсем. Он видит перспективы – до 120 лицензий – и уверяет, что лишний год в олимпийском цикле позволил разглядеть новые имена.

И вот как это понять? Если в плавании, например, зажигаются звёзды, то почему, скажем, в футболе только гаснут? Ни один игровой вид спорта на токийские игры не пробился. И справедливости ради: с каждой летней Олимпиады белорусы привозят всё меньше медалей.

И если кто-то скажет «а, может, нашим просто не везёт!», за аргумент это точно не примут. Ведь невезение это дорого обходится. Кстати, тот же футбол вследствие провалов сборной, больше не приоритетный вид спорта, а значит, и финансирование будет другим.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Надо давать результат – люди нас не понимают. В такие тяжёлые времена вкачиваем деньги, создаём идеальные условия а результата нет. Что это за биатлон такой? Если человек всю жизнь этому посвятил и из пяти пять промахов. Как можете объяснить?».

Зал олимпийской славы словно окатили холодной водой. Но завесу молчания прервут те, кто знают, чего стоит олимпийское золото.

Это какое-то поразительное единодушие. Президент не хочет спешить с выводами и говорит прямо: после Олимпиады разберёмся. На этом олимпийскую тему можно было бы закрывать, но нет. Дальше НОК пойдёт уже в другом составе. Сегодня утверждены все 105 членов Национального олимпийского комитета во главе с Лукашенко, но другим…

Хоть кандидат вроде как и остаётся один, они всё равно проголосуют. Виктор Лукашенко становится третьим президентом НОКа.

Должность вице-президента занимает Дмитрий Довгалёнок – он с детства в спорте и больше 10 лет в НОКе. Избран и исполком – ещё девять человек, хорошо известных в спортивной среде. Изменения решено внести и в устав Национального олимпийского комитета: в прошлом году обновилась Олимпийская хартия, так что в духе времени переписали и белорусский документ. Из любопытного – в нём появилась строчка о возможности избрания почётного президента.

Антон Юспа, председатель Белорусского альянса танцевального спорта: «Александр Григорьевич внёс значительный вклад в развитие олимпийского движения и спорта. И я думаю, что это самый весомый вклад за историю нашей страны. Если это уместно здесь, я бы хотел внести кандидатуру Александра Григорьевича на должность почетного президента». Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вы знаете, вот очень точно сказал: если уместно. Не нужно это делать сейчас. Мы опять попадем под критику. Это сделано на будущее, для будущих».

Такой поворот, наверняка, удивит многих. А если в целом, то всяческие скандалы вокруг Олимпиад стали едва ли не привычным делом. К примеру, глава оргкомитета по подготовке игр в Токио покинул пост из-за одного сексистского высказывания. Или вот – бах! – и МОК вводит санкции в отношении белорусского собрата. Есть и ещё примеры. Как только стало известно, что зимняя Олимпиада в следующем году пройдёт в Пекине, у общественных активистов появился повод озаботиться правами человека в Китае. Мировым лидерам направили открытое письмо с призывом бойкотировать игры. Словом, спорт, может, и вне политики, но политика без спорта – никак.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Сейчас особое время, такого никогда не было. И мы должны показать, что мы нация. Вы просто должны отблагодарить свой народ за то, что он сделал для того, чтобы спортсмены могли бороться и выступать. И давайте сплотимся и покажем, что мы можем и что имеем право людьми зваться».

Это Президент о высоком. А если говорить совсем просто, то раз уж вся жизнь – игра, то хорошо бы стать в ней победителем.

Фото: БЕЛТА





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