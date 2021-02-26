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В Минске подвели итоги конкурса «В объективе» о деятельности МВД
Источник материала: ОНТ
В преддверии Дня белорусской милиции в столице подвели итоги конкурса творческих работ о деятельности Министерства внутренних дел. Лучшие получили награды.
Более тысячи фото- и видеоматериалов со всей страны. В финал вышли 20 из них. Соревновались конкурсанты в семи номинациях. К примеру, «Путь к звездам» или «За мирную Беларусь!». Среди участников – и сотрудники МВД, и те, кто собирается связать свою жизнь с этой профессией.
Объединяет работы общая тематика – история и традиции органов внутренних дел. Стать участником мог каждый старше 14 лет. Самым маленьким белорусам на помощь пришли родители. Семейные тандемы – среди победителей.
В подарок финалистам – праздничный концерт, который подготовили творческие коллективы МВД. Все работы победителей можно увидеть в социальных сетях и на сайте ведомства.
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В преддверии Дня белорусской милиции в столице подвели итоги конкурса творческих работ о деятельности Министерства внутренних дел. Лучшие получили награды. Более...
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