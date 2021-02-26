В Минске подвели итоги конкурса «В объективе» о деятельности МВД

Источник материала: ОНТ

В преддверии Дня белорусской милиции в столице подвели итоги конкурса творческих работ о деятельности Министерства внутренних дел. Лучшие получили награды.

Более тысячи фото- и видеоматериалов со всей страны. В финал вышли 20 из них. Соревновались конкурсанты в семи номинациях. К примеру, «Путь к звездам» или «За мирную Беларусь!». Среди участников – и сотрудники МВД, и те, кто собирается связать свою жизнь с этой профессией.

Николай Семенец, участник конкурса: «Я выбрал вот этот снимок, отправил их несколько, но прошел этот. Это сделано в 2000 году. Тогда был питомник служебного собаководства в Житомире. Щеночек, как только его встретят, то здоровается путем облизывания. Пришли туда. Или я помешал, или не в настроение был, но щеночек отказался лизать, но когда взяли пряник, он не отказался. Вот так и родился этот снимок».

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел: «Самое главное – участие деток в этом конкурсе. Ребенка ведь не обманешь, он абсолютно не ангажирован. Вот эти вот глаза, как они смотрят на сотрудников милиции, а смотрят по-разному. Они являются лакмусовой бумажкой, которые позволяют понять, как смотрит на нас общество».

Объединяет работы общая тематика – история и традиции органов внутренних дел. Стать участником мог каждый старше 14 лет. Самым маленьким белорусам на помощь пришли родители. Семейные тандемы – среди победителей.

В подарок финалистам – праздничный концерт, который подготовили творческие коллективы МВД. Все работы победителей можно увидеть в социальных сетях и на сайте ведомства.

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