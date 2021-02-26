|
Новый вид мошенничества: в Google Play троян выманивает у пользователей деньги
Источник материала: ОНТ
В Google Play обнаружено мошенническое приложение – под видом предоставления цифровой бонусной карты оно выманивает деньги у пользователей. Об этом
В частности, в феврале эксперты обнаружили в известном мессенджере фейковую рассылку, где предлагается принять участие в интересной акции, якобы от одной из крупнейших торговых сетей.
В сообщении идет ссылка, ведущая на скачивание в Google Play фальшивой бонусной карты в виде приложения. Чтобы использовать ее, нужно оформить платную подписку.
Троян скрывался под видом свыше 20 разных программ и брендов. Сообщается, что в среднем плата за подписку, которую оформлял покупатель, составляла примерно 600 российских рублей (примерно 21 белорусский рубль). Только одно приложение, которое мимикрировало под популярную в России торговую сеть, установили больше 10 тысяч раз, то есть потенциальный ущерб одной лишь этой программы оценивается примерно в 6 миллионов российских рублей.
Эксперты «Лаборатории Касперского» уже сообщили представителям компании Google о трояне.
Фото pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Google Play обнаружено мошенническое приложение – под видом предоставления цифровой бонусной карты оно выманивает деньги у пользователей. Об этом сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)