Новый вид мошенничества: в Google Play троян выманивает у пользователей деньги

Источник материала: ОНТ

В Google Play обнаружено мошенническое приложение – под видом предоставления цифровой бонусной карты оно выманивает деньги у пользователей. Об этом сообщили в «Лаборатории Касперского».

В частности, в феврале эксперты обнаружили в известном мессенджере фейковую рассылку, где предлагается принять участие в интересной акции, якобы от одной из крупнейших торговых сетей.

В сообщении идет ссылка, ведущая на скачивание в Google Play фальшивой бонусной карты в виде приложения. Чтобы использовать ее, нужно оформить платную подписку.

Троян скрывался под видом свыше 20 разных программ и брендов. Сообщается, что в среднем плата за подписку, которую оформлял покупатель, составляла примерно 600 российских рублей (примерно 21 белорусский рубль). Только одно приложение, которое мимикрировало под популярную в России торговую сеть, установили больше 10 тысяч раз, то есть потенциальный ущерб одной лишь этой программы оценивается примерно в 6 миллионов российских рублей.

Эксперты «Лаборатории Касперского» уже сообщили представителям компании Google о трояне.

Фото pixabay





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