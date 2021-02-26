В Минском зоопарке проснулись медведи

Источник материала: ОНТ

Приближение весны разбудило медведей в Минском зоопарке. В этом году в отличие от прошлых лет из-за мороза и снега животные погрузились в глубокий сон, оттого и просыпаться нелегко.

Медведь Тристан, которому уже 20 лет, еще в полудрёме. А вот его соседка Нюра уже вовсю бодрствует. После долгого сна у неё хороший аппетит – ест фрукты, овощи, творог и кашу. После спячки косолапым надо набирать вес, чтобы восстановить силы и вернуться в форму.

Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка: «В прошлом году наши медведи не спали, даже несмотря на то, что наш Тристан любитель поспать, он тоже не уснул, потому что зима была не зимняя, скажем так. Градус температуры был не низкий, снега не было и не было ощущения зимы. В этом году с этим всё в порядке, поэтому наши медведи хорошо уснули, поспали отдохнули. Теперь ждем посетителей в зоопарк посмотреть на наших красивых питомцев».

Проснулись в зоопарке и барсуки, более активными стали еноты. Сотрудники стараются создать им максимально комфортные условия, обеспечить хорошим кормом, чтобы они побыстрее восстановились и смогли радоваться наступлению весны так же, как мы с вами.

Фото: pixabay

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