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В Минском зоопарке проснулись медведи
Источник материала: ОНТ
Приближение весны разбудило медведей в Минском зоопарке. В этом году в отличие от прошлых лет из-за мороза и снега животные погрузились в глубокий сон, оттого и просыпаться нелегко.
Медведь Тристан, которому уже 20 лет, еще в полудрёме. А вот его соседка Нюра уже вовсю бодрствует. После долгого сна у неё хороший аппетит – ест фрукты, овощи, творог и кашу. После спячки косолапым надо набирать вес, чтобы восстановить силы и вернуться в форму.
Проснулись в зоопарке и барсуки, более активными стали еноты. Сотрудники стараются создать им максимально комфортные условия, обеспечить хорошим кормом, чтобы они побыстрее восстановились и смогли радоваться наступлению весны так же, как мы с вами.
Фото: pixabay
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Приближение весны разбудило медведей в Минском зоопарке. В этом году в отличие от прошлых лет из-за мороза и снега животные погрузились в глубокий сон, оттого и...
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