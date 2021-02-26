На станциях диагностики образовались огромные очереди. Чем вызван ажиотаж?

Источник материала: ОНТ

Сотни автомобилей и ни одной свободной минуты. На станциях диагностики в последние дни февраля небывалый ажиотаж. Автовладельцы спешат пройти техосмотр. В очередях время от времени вспыхивают конфликты. Водителей просят отнестись с пониманием, четко следовать правилам и рекомендациям. Чем вызван такой всплеск активности?





Таких очередей не было даже на границе в сезон отпусков в доковидные времена. Белорусы массово рванули… не на отдых, а на станции техобслуживания.

За несколько часов скапливается больше сотни автомобилей. Не хватает только регулировщика. Хотя разрулить в непростой обстановке и потоки машин, и конфликтные ситуации все же удаётся.

Специалистов просят не отвлекать, чтобы не повышать градус эмоций – естественно, столько людей. Искрит, правда, недолго, все вопросы решаются на месте. Работают станции с восьми до восьми – вывели сразу несколько смен. Некоторые открыли дополнительные линии. Обслуживать клиентов стараются максимально быстро – на машину 10-15 минут, но хвоста очереди всё рано не видно.

Такого ажиотажа здесь не помнят – ни в прошлом, ни в позапрошлом году. А дело всё в том, что многие водители ездили без техосмотра, не желая платить дорожный сбор. Сейчас, когда пошлину от техосмотра отвязали, а с 1 марта начнет действовать новая система фиксации нарушений, многие рванули на СТО, создав неудобства прежде всего себе.

Михаил Ващило, заместитель начальника управления организации гостехосмотра: «С 1 марта текущего года заработает фотофиксация нарушений. Наряду с нарушениями скоростных режимов будет фиксироваться наличие либо отсутствие технического осмотра. За что естественно автовладелец будет привлекаться к административной ответственности. Поэтому ажиотаж и существует. У нас все ждут последнего числа, вспоминают и начинают пытаться ситуацию урегулировать».

Одни вздыхают, только подъехав, другие мчат обратно, теряя на радостях права и другие документы. Этого водителя вообще заблокировали. Он из числа тех, кто уже прошел, поэтому не нервничает. Говорит, хорошо, что налог отвязали, но…

Стало гораздо проще и удобнее, говорят в один голос водители. Причем проще стало всем.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси: «Проще администрировать, потому что на администрирование налога, который бы выплачивался в зависимости от того, ездишь ты или нет, пришлось бы потратить значительно больше средств и сил. У нас будет определенный кассовый разрыв в течение этого и начала следующего года, пока будет переходный период. Но с учетом того, что люди массово проходят техосмотр и записываются на несколько дней, а то и неделю вперед, это говорит само за себя».

О необходимости успеть пройти техосмотр до 1 марта и о том, что будет, если этого не сделать, напоминают и сотрудники Госавтоинспекции.

Вероника Зеленевская, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома: «За участие в дорожном движении транспортных средств без своевременно пройденного техосмотра предусмотрена административная ответственность в виде предупреждений или штрафа от одной до трех базовых величин. За повторное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от двух до пяти базовых величин».

До весны еще как минимум два дня – время есть, можно успеть. Сейчас на дорогах инспекторы усилили контроль. Водителям, которые ездят без техосмотра, сотрудники ГАИ выносят в основном предупреждение. Но только пока. Потом будут штрафы.

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