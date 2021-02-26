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На станциях диагностики образовались огромные очереди. Чем вызван ажиотаж?
Источник материала: ОНТ
Сотни автомобилей и ни одной свободной минуты. На станциях диагностики в последние дни февраля небывалый ажиотаж. Автовладельцы спешат пройти техосмотр. В очередях время от времени вспыхивают конфликты. Водителей просят отнестись с пониманием, четко следовать правилам и рекомендациям. Чем вызван такой всплеск активности?
Таких очередей не было даже на границе в сезон отпусков в доковидные времена. Белорусы массово рванули… не на отдых, а на станции техобслуживания.
За несколько часов скапливается больше сотни автомобилей. Не хватает только регулировщика. Хотя разрулить в непростой обстановке и потоки машин, и конфликтные ситуации все же удаётся.
Специалистов просят не отвлекать, чтобы не повышать градус эмоций – естественно, столько людей. Искрит, правда, недолго, все вопросы решаются на месте. Работают станции с восьми до восьми – вывели сразу несколько смен. Некоторые открыли дополнительные линии. Обслуживать клиентов стараются максимально быстро – на машину 10-15 минут, но хвоста очереди всё рано не видно.
Такого ажиотажа здесь не помнят – ни в прошлом, ни в позапрошлом году. А дело всё в том, что многие водители ездили без техосмотра, не желая платить дорожный сбор. Сейчас, когда пошлину от техосмотра отвязали, а с 1 марта начнет действовать новая система фиксации нарушений, многие рванули на СТО, создав неудобства прежде всего себе.
Одни вздыхают, только подъехав, другие мчат обратно, теряя на радостях права и другие документы. Этого водителя вообще заблокировали. Он из числа тех, кто уже прошел, поэтому не нервничает. Говорит, хорошо, что налог отвязали, но…
Стало гораздо проще и удобнее, говорят в один голос водители. Причем проще стало всем.
О необходимости успеть пройти техосмотр до 1 марта и о том, что будет, если этого не сделать, напоминают и сотрудники Госавтоинспекции.
До весны еще как минимум два дня – время есть, можно успеть. Сейчас на дорогах инспекторы усилили контроль. Водителям, которые ездят без техосмотра, сотрудники ГАИ выносят в основном предупреждение. Но только пока. Потом будут штрафы.
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Сотни автомобилей и ни одной свободной минуты. На станциях диагностики в последние дни февраля небывалый ажиотаж. Автовладельцы спешат пройти техосмотр. В...
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