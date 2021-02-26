В Могилеве будут оперировать детей с дефектами лица по новой методике. В областной больнице обновили технику

Источник материала: ОНТ

Уникальные методики осваивают детские врачи в Могилёве. Хирургический корпус областной больницы оснастили самыми лучшими профильными разработками. Чтобы освоить возможности новой техники, понадобилось время. И вот сейчас медики на месте готовы помогать малышам, которые очень ждут этой помощи.

Такую улыбку шестимесячного сынишки Елизавета Ярыгина видит впервые. Семья из Борисова ждала очереди на операцию в столичной клинике. И вдруг – приглашение в Могилёв. Подобные операции в регионе делают впервые.

Елизавета Ярыгина: «В основном сидели дома. Если выходили – ребёнок заплачет. Это очень некомфортно. И для таких родителей это очень важно. Потому что срок подходит делать операцию. А возможности нет из-за большой очереди. Для мамы очень важно знать, что ребёнок здоров и нет никакой инвалидности».

За два дня в Могилёвской областной детской больнице прооперировали троих таких малышей. Свыше десятка семей получили квалифицированную консультацию. Кому-то всё только предстоит, а кто-то уже на пути к выздоровлению.

Нина Берговина: «Во-первых, это рядом. Не надо куда-то ехать в непогоду. На первую консультацию мы поехали с ним в 3 месяца. И мы ехали в Боровляны из Могилёва. Это всё сложно. А на месте это и всё быстрее, и мама увереннее себя чувствует».

Такую помощь детям с тяжелыми дефектами лица раньше оказывали только в столице. Для жителей регионов это не только расстояние, но и очереди. Пришло время локально осваивать сложные методики. Сегодня состоялся мастер-класс от кандидата медицинских наук.

Дмитрий Гричанюк, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии БелМАПО: «В условиях Могилёва это реально и возможно. Просто здесь потрясающие врачи, их большое желание научиться включится в эту программу реабилитации таких детей. А у меня, когда есть желание у местных врачей, есть большое желание помочь им в этом. Это перспектива очень хорошая для Могилёва».

Детей с дефектами лица оперировать будут по новой методике. Процессы жевания, глотания, дыхания, речь – под силу восстановить все функции маленького организма. Хорошо оснащённый хирургический корпус – часть общего «детского» медицинского комплекса. Здесь оказывают любую помощь – офтальмолог, оториноларинголог, ортопед. Оснащение закупали продуманно: техника настолько многофункциональна, что некоторые из её опций освоили спустя несколько месяцев, другие ещё продолжают изучать.

Марина Шарко, заместитель главного врача Могилёвской областной детской больницы: «Это нам позволило сконцентрировать всю хирургическую помощь, которую мы оказываем детям от 0 до 18 лет города Могилёва и Могилевской области, в одном месте. Это удобно нам, родителям. Поскольку мы всегда боремся за доступность и качество. Золотые руки хирурга должны работать. Чем больше они работают, тем лучше нам и нашим пациентам».

Мария Лепешкина, челюстно-лицевой хирург Могилевской областной детской больницы: «Когда мы имеем возможность чему-то научиться на месте, это дорогого стоит. Мы будем продолжать дальше работать в этом направлении. Будем и дальше собирать детей и оперировать на месте».

В Могилёвской области – 204 тысячи детей, а это 20% населения региона. Эта больница может обслужить каждого, и только за прошлый год здесь провели 3,5 тысячи операций, освоили около десятка новых методик. И продолжают это делать.

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