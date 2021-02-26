|
В Могилеве будут оперировать детей с дефектами лица по новой методике. В областной больнице обновили технику
Источник материала: ОНТ
Уникальные методики осваивают детские врачи в Могилёве. Хирургический корпус областной больницы оснастили самыми лучшими профильными разработками. Чтобы освоить возможности новой техники, понадобилось время. И вот сейчас медики на месте готовы помогать малышам, которые очень ждут этой помощи.
Такую улыбку шестимесячного сынишки Елизавета Ярыгина видит впервые. Семья из Борисова ждала очереди на операцию в столичной клинике. И вдруг – приглашение в Могилёв. Подобные операции в регионе делают впервые.
За два дня в Могилёвской областной детской больнице прооперировали троих таких малышей. Свыше десятка семей получили квалифицированную консультацию. Кому-то всё только предстоит, а кто-то уже на пути к выздоровлению.
Такую помощь детям с тяжелыми дефектами лица раньше оказывали только в столице. Для жителей регионов это не только расстояние, но и очереди. Пришло время локально осваивать сложные методики. Сегодня состоялся мастер-класс от кандидата медицинских наук.
Детей с дефектами лица оперировать будут по новой методике. Процессы жевания, глотания, дыхания, речь – под силу восстановить все функции маленького организма. Хорошо оснащённый хирургический корпус – часть общего «детского» медицинского комплекса. Здесь оказывают любую помощь – офтальмолог, оториноларинголог, ортопед. Оснащение закупали продуманно: техника настолько многофункциональна, что некоторые из её опций освоили спустя несколько месяцев, другие ещё продолжают изучать.
В Могилёвской области – 204 тысячи детей, а это 20% населения региона. Эта больница может обслужить каждого, и только за прошлый год здесь провели 3,5 тысячи операций, освоили около десятка новых методик. И продолжают это делать.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилеве будут оперировать детей с дефектами лица по новой методике. В областной больнице обновили технику
Уникальные методики осваивают детские врачи в Могилёве. Хирургический корпус областной больницы оснастили самыми лучшими профильными разработками. Чтобы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)