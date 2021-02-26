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Как отличить заболевание почек от боли в спине, рассказали медики

26.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как отличить заболевание почек от боли в спине, рассказали медики

Боль от почек легко спутать с поясничной. Как их отличить, рассказала газета 20 minutos со ссылкой на медиков из Галисийской службы здравоохранения. Об этом пишет РИА «Новости».

Медики подчеркнули, что боль в спине, вызванная перегрузкой в пояснице, неправильной осанкой, многочасовым сидением или стрессом, обычно непрерывна и может продолжаться несколько дней. Врачи уточнили, что такая боль словно распространяется во все стороны. Болевые же ощущения от нездоровых почек концентрируются в одном месте.

Человек с нездоровой почкой может ощущать боль только с левой или правой стороны – это зависит от того, с какой именно стороны поражен орган.

Болезнь почек сопровождается волнообразными приступами боли, отметили медики. Также о воспалительном процессе в организме могут свидетельствовать температура выше 38 градусов, недомогание и тошнота.

Фото pixabay

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Боль от почек легко спутать с поясничной. Как их отличить, рассказала газета 20 minutos со ссылкой на медиков из Галисийской службы здравоохранения. Об этом пишет РИА...
 
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