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В Китае выпустили аналог Tesla и продают его за $4500

26.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Китае выпустили аналог Tesla и продают его за 00

Китайские инженеры собрали бюджетный электромобиль Hong Guang Mini EV, который стал самым продаваемым в стране. Об этом сообщает ВВС.

Бюджетный электромобиль EV стоит в Китае 4,5 тысяч долларов. Его продажи оказались в два раза выше, чем у их конкурента Tesla, который предлагает машины за 39 тысяч долларов.

Вместе с тем эксперты признают, что китайский электромобиль отстает от Tesla по некоторым параметрам – таким как запас хода, аккумулятор и производительность.

Китайское правительство всячески стимулирует спрос на отечественные электромобили, предлагая бесплатное получение номеров. 

Фото: ВВС

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Китайские инженеры собрали бюджетный электромобиль Hong Guang Mini EV, который стал самым продаваемым в стране. Об этом сообщает ВВС. Бюджетный электромобиль EV стоит в...
 
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