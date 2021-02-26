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В Китае выпустили аналог Tesla и продают его за $4500
Источник материала: ОНТ
Китайские инженеры собрали бюджетный электромобиль Hong Guang Mini EV, который стал самым продаваемым в стране. Об этом
Бюджетный электромобиль EV стоит в Китае 4,5 тысяч долларов. Его продажи оказались в два раза выше, чем у их конкурента Tesla, который предлагает машины за 39 тысяч долларов.
Вместе с тем эксперты признают, что китайский электромобиль отстает от Tesla по некоторым параметрам – таким как запас хода, аккумулятор и производительность.
Китайское правительство всячески стимулирует спрос на отечественные электромобили, предлагая бесплатное получение номеров.
Фото: ВВС
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Китайские инженеры собрали бюджетный электромобиль Hong Guang Mini EV, который стал самым продаваемым в стране. Об этом сообщает ВВС. Бюджетный электромобиль EV стоит в...
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