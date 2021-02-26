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ФБР объявило награду за «повара Путина» по делу о вмешательстве в выборы

27.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

ФБР объявило награду за «повара Путина» по делу о вмешательстве в выборы

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  • 26.02.2021, 23:14
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ФБР объявило награду за «повара Путина» по делу о вмешательстве в выборы
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В США Евгения Пригожина связываются с деятельностью «фабрики троллей».

В США Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило награду в 250 тысяч долларов за информацию, которая приведёт к аресту Евгения Пригожина, которого СМИ называют "поваром Путина". Бизнесмена обвиняют во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года, передает svoboda.org.

Пригожин в ответ сравнил действия ФБР с "охотой на ведьм" и обвинил США в попытках сделать из России "страшилку".

В США Пригожина связываются с деятельностью Агентства интернет-исследований - так называемой "фабрики троллей". Против бизнесмена и его компаний введены санкции.

Такую же сумму ФБР обещает за помощь в аресте россиянина Константина Килимника.

Килимник – выходец с Украины. Он работал помощником Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба экс-президента Дональда Трампа. В 2018 году Соединённые Штаты обвинили россиянина в воспрепятствовании правосудию и выдали федеральный ордер на его арест.

По данным ФБР, в США Килимник был посредником между российскими и украинскими бизнесменами и политиками. Следователи предполагают, что он связан с российской разведкой. Кроме того, экс-помощник Манафорта предположительно по указанию правительства Украины занимался лоббированием интересов иностранного государства в США.

Манафорт был одной из центральных фигур расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы. Политтехнолог и лоббист в 2016 году несколько месяцев руководил избирательным штабом Трампа, но покинул его ещё до выборов. Ранее он работал в Украине, в том числе на бежавшего впоследствии из страны президента Виктора Януковича.

В результате расследования Мюллера Манафорт был осуждён за различные финансовые преступления, не связанные прямо с российским вмешательством, к семи с половиной годам тюрьмы. Там он провёл около двух лет. В декабре прошлого года его помиловал президент. Трамп всегда выражал сомнения в виновности.

Мюллер обвинял Килимника в связях с российскими спецслужбами. Килимник все обвинения в свой адрес отвергал.

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В США Евгения Пригожина связываются с деятельностью «фабрики троллей».
 
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