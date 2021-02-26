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Баскетболистка Елена Левченко: Горжусь своим народом
Источник материала: Хартия'97
Баскетболистка Елена Левченко: Горжусь своим народом
2020-ый год очень изменил белорусов.
Белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала о ценности свободы, пишет
«Никогда не знала, что такое ценить свободу. Только сейчас, в свои неполные 38 лет, начинаю понимать, что такое быть свободным и бороться за свои права. Что значит гордиться быть белоруской, гордиться своим народом. Весь этот опыт меня поменял. Даже что касается восприятия белорусского языка. Сейчас я чаще слушаю песни на белорусском языке, читаю.
Придет весна — и время покажет, что дальше. Людям тяжело, я знаю, но каждый должен понять, хотим ли мы жить ещё в этой системе какое-то время», – сказала Левченко.
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2020-ый год очень изменил белорусов.
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