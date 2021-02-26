Источник материала: Хартия'97

Баскетболистка Елена Левченко: Горжусь своим народом 2 26.02.2021, 23:08

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Елена Левченко

2020-ый год очень изменил белорусов.

Белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала о ценности свободы, пишет «Трибуна» .

«Никогда не знала, что такое ценить свободу. Только сейчас, в свои неполные 38 лет, начинаю понимать, что такое быть свободным и бороться за свои права. Что значит гордиться быть белоруской, гордиться своим народом. Весь этот опыт меня поменял. Даже что касается восприятия белорусского языка. Сейчас я чаще слушаю песни на белорусском языке, читаю.

Придет весна — и время покажет, что дальше. Людям тяжело, я знаю, но каждый должен понять, хотим ли мы жить ещё в этой системе какое-то время», – сказала Левченко.

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