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Минский Зеленый Луг вместе с соседями гуляет с национальными флагами по району
Источник материала: Хартия'97
Минский Зеленый Луг вместе с соседями гуляет с национальными флагами по району
Вместе мы — сила!
Белорусы в пятницу вышла на вечерние акции протеста.
В Минске жители Зелёного Луга с соседями гуляют с национальными флагами по району, пишет телеграм-канал
Жители же Серебрянки напомнили цитату из романа «Мастер и Маргарита»: «Правду говорить легко и приятно».
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