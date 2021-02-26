Источник материала: Хартия'97

Минский Зеленый Луг вместе с соседями гуляет с национальными флагами по району 26.02.2021, 22:57

иллюстрационное Фото

Вместе мы — сила!

Белорусы в пятницу вышла на вечерние акции протеста.

В Минске жители Зелёного Луга с соседями гуляют с национальными флагами по району, пишет телеграм-канал «Баста» .

Жители же Серебрянки напомнили цитату из романа «Мастер и Маргарита»: «Правду говорить легко и приятно».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.