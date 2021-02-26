Источник материала: Хартия'97

«Проехать по лесной дороге можно и «без оснований» 26.02.2021, 22:53

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иллюстрационное Фото: newsgomel.by

Гомельчане рассказали о «дырах» в закрытой на карантин границе с Россией.

В последнее время один за другим случаются скандалы с контрабандой из Беларуси. Но, оказывается, через границу переправляется не только товар, но и люди, пишут «Сильные новости» .

Пограничный узел для гастарбайтера

Пандемия Covid-19 нанесла сильный удар по государственному и частному сектору и серьезно осложнила жизнь многих наших сограждан. В особо тяжелом положении оказались гастарбайтеры, которых, как известно, в Гомеле немало. Тем, кого карантин застал дома, никак не отправится на работу. Те же, кто остался работать в России, боятся возвращаться домой, ведь потом трудно будет въехать назад. Как правило, гастарбайтеры трудятся сезонными вахтами по месяцу-два, после чего с получкой возвращаются на родину, к семьям или просто на отдых. Ведь ненормированный рабочий день трудового мигранта может длиться по 10-12 часов, работать иногда приходится без выходных. Живут нередко по 5-10 человек в съемной квартире, а то и просто в вагончике.

В начале локдауна жизнь белорусов в Москве и других городах усложнилась в связи с контролем в метро и при перемещениях по городу. Правда, при желании они могли зарегистрироваться через электронную систему «Госуслуги» («Единый портал государственных услуг и функций») для поездок на работу или походов в магазин.

А как обстоят дела у наших гостевых рабочих сейчас? 53-летний Юрий так и не смог найти работу в Гомеле, зато в Москве он уже сменил несколько специальностей и предприятий. Работает официально, поэтому в этом смысле никаких проблем нет. Но дома уже не был больше года. В Гомеле осталась квартира, дача, машина, друзья и родственники. Юрий говорит:

— Неудобств много. Например, накануне зимы нам нужны были теплые вещи, но поехать домой за ними я не мог. А как въеду обратно? Дачный участок тоже стоит недосмотренный, наверное, трава выросла по пояс. Да и по Гомелю уже скучаю, даже по ночам снится, — говорит Юрий.

Раньше гомельчанин приезжал домой, если нужно было пройти обследование у врача. Белорусам в Москве эти услуги, несмотря на договор о «cоюзном государстве», получить непросто.

— Сейчас открыли регулярные рейсы, но нужны официальные причины для визита. Я знаю случаи, когда моих знакомых из Гомеля, официально работавших, назад в Россию не пустили. Сказали, что предоставленный договор о найме не является достаточным основанием. Еще я слышал, что из Гомеля в Москву можно и нелегально проехать. Но я не хочу этим заниматься, — говорит Юрий.

А действительно, можно ли проехать из Гомеля в Москву «нелегалом»?

Эконом-классом через кордон

Об особенностях нынешних трансграничных перемещений журналисты узнали у тех, кто совсем недавно пользовался этими «коридорами».

Жителю Гомельской области Андрею необходимо было попасть в Москву по делам, связанным с его прошлой работой.

— Уже давно можно полететь в Россию на самолете, а недавно открыли железнодорожное и автобусное сообщение. Но чтобы тебе продали билет, необходимы «основания» и их соответствующее документальное подтверждение. Это может быть вид на жительство в России, наличие близких родственников, работа, лечение или транзитные авиабилеты, — рассказывает Андрей.

— Я же просто набрал в Яндексе «поездка Гомель — Москва», и увидел, что некоторые перевозчики обещают доставить и «без оснований». Поездка обошлась мне в пять тысяч российских рублей. Две тысячи я отдал за дорогу, еще три тысячи «россии» — за пересечение границы.

Андрей говорит, что после пересечения белорусской границы всех, кто ехал «без оснований», высадили. Их тут же пересадили на «Нивы» специальных перевозчиков из России. Далее путь последовал по лесной дороге.

— Колея была накатана, — говорит Андрей. — Видно, что по ней ходят не только легковушки, но и фуры. Наш перевозчик немного рассказал о себе. «На границе» он сидит уже года четыре. Сначала сопровождал «санкционный» товар, а с началом карантина — людей. Но говорит, что заработок не велик — слишком много приходится отдавать разным службам на российской стороне. В пути он кому-то отзвонился и сказал: «Мы едем». На автотрассу из леса дорога выходила метрах в десяти позади российского контрольно-пропускного пункта, но на нас никто не обратил внимания.

Андрей говорит, что свой автобус они ждали в теплом кафе, в то время как остальные пассажиры, которых проверяли около часа, изрядно замерзли на двадцатиградусном морозе. У ехавших легально российские пограничники через электронную базу проверяли их документальные основания. При этом гомельчанин утверждает, что вызов на лечение в России можно купить за две тысячи российских рублей.

Пребывание в Москве для пересекавших границу через лес имеет свои минусы. В случае проверки документов факт нелегального пребывания в России может быть установлен со всеми вытекающими отсюда последствиями. Андрей считает, что нелегальные перевозчики, в принципе, делают «хорошее дело» — помогают уехать на работу или по другим делам. Но все же белоруса немного смущает масштабность коррупции в России.

В Беларусь Андрей возвращался, купив обычный рейсовый билет на московском автовокзале.

— При выезде российским пограничникам до белорусов дела нет, а вот россиянина не выпустят. В прошлый раз, когда я ехал с работы, на белорусской границе стояли санитарные врачи, фиксировали домашние адреса и вручали предписания о самоизоляции. В этот раз их почему-то не было.

Несанкционированные перевозки людей существовали с самого начала карантина. Гомельчанин Александр ездил таким образом на работу еще в начале прошлого лета.

— Нас везли на микроавтобусе. Загрузились в Гомеле, меня и моего напарника по работе направил к перевозчику наш работодатель. Все остальные, ехавшие в «бусе», были такие же, как и мы — «гастеры». Границу переехали по лесу, и дальше нас повезли по прямой до самой Москвы. Стоило это все пять тысяч российских рублей.

По наблюдениям собеседников, из Гомеля в Россию ездят обычные люди, в основном на работу, учебу. Некоторые везут назад электронику, которую в России можно купить значительно дешевле.

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