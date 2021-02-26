Источник материала: Хартия'97

Разведка США: Принц Саудовской Аравии лично одобрил убийство журналиста Хашогги 26.02.2021, 22:40

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Мухаммед бен Салман

Фото: Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS/File Photo ATTENTION EDITORS

До сих пор официальные лица Америки никогда не оглашали обвинения причастности принца.

По данным американской разведки, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство журналиста Джамаля Хашогги. Соответствующий отчет обнародовала разведка США, пишет nv.ua .

«По нашим оценкам, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман одобрил операцию в Стамбуле, Турция, по захвату или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги», — сказано в отчете.

Сообщается, что еще в 2018 году ЦРУ полагало, что наследный принц заказал убийство, но до сих пор официальные лица США никогда не оглашали обвинения в его причастности.

Разведка заявляет, что наследный принц считал журналиста угрозой королевству.

Наследника престола обвиняют в многочисленных нарушениях прав человека. Его оппоненты надеются, что администрация США во главе с Джо Байденом введет жесткие санкции против Саудовской Аравии, в отличие от его предшественника Дональда Трампа. Он ценил дружбу с саудовским принцем и продолжил заключать с ним сделки на продажу оружия.

В Белом доме анонсировали «соответствующие действия» на убийство Хашогги, которое произошло в консульстве Саудовской Аравии в турецком Стамбуле, однако точно не понятно, в чем они будут заключаться. По мнению экспертов, санкции будут касаться не принца, а государственных предприятий страны и ее инвестиционного фонда.

В то же время в ООН убеждены, что санкции «как минимум» должны включать в себя замораживание счетов и активов принца Мухаммеда, если докажут, что именно он является заказчиком убийства. Кроме того, там убеждены, что Байден должен надавить на саудовских чиновников, чтобы определить местоположение останков Хашогги и добиться для детей покойного журналиста возможности выезжать за пределы страны.

Оппозиционный журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 года после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие спецслужбы заявили, что журналиста задушили, как только он вошел в здание, после чего его тело расчленили и уничтожили. По информации ЦРУ, приказ об убийстве Хашогги отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман аль Сауд. В 2019 году прокуратура Саудовской Аравии заявила, что за убийство Хашогги к смертной казни приговорили пятерых человек, позже их посадили.

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