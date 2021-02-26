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Какой будет погода в последние дни февраля

27.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Какой будет погода в последние дни февраля

  • 26.02.2021, 22:26
Какой будет погода в последние дни февраля

Прогноз синоптиков.

27 февраля погодные условия в Беларуси будут определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря, и малоактивный атмосферный фронт. Облачно с прояснениями, пишет сайт pogoda.by.

Во многих районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный, северо-западный порывистый, днем местами по западу сильный порывистый. Температура воздуха ночью 0..+5°С, днем +2..+7°С, по юго-западу республики до +9°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

Облачно с прояснениями.

28 февраля погоду в стране будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря. Ночью местами, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -3..+2°С, днем +1..+6°С, по юго-западу до +8°С.

1 марта ночью и утром сохранится влияние атмосферного фронта. Днем погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Ночью и утром местами по стране прогнозируются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -2..+3°С, днем +2..+8°С, по юго-западу до +10°С.

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