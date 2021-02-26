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В Минске на железнодорожной станции задержали пенсионеров, читавших белорусские книги
Источник материала: Хартия'97
В Минске на железнодорожной станции задержали пенсионеров, читавших белорусские книги
Пожилых людей задерживали люди в гражданском.
По информации правозащитников, утром 26 февраля на железнодорожной станции люди в гражданской одежде задержали группу пенсионеров, передает
- Сегодня в 10:45 в момент выхода с электрички на станции Минск-Северный была задержана группа пенсионеров, - сообщают правозащитники. - Задерживали люди в гражданском. По слова очевидцев, задержали 8 человек. Они в электричке читали белорусские книги — акция в поддержку белорусского языка. Задержанных доставили в Заводское и Партизанское РОВД.
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Пожилых людей задерживали люди в гражданском.
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