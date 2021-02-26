ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске на железнодорожной станции задержали пенсионеров, читавших белорусские книги

27.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Минске на железнодорожной станции задержали пенсионеров, читавших белорусские книги

21
  • 26.02.2021, 22:23
  • 9,064
В Минске на железнодорожной станции задержали пенсионеров, читавших белорусские книги

Пожилых людей задерживали люди в гражданском.

По информации правозащитников, утром 26 февраля на железнодорожной станции люди в гражданской одежде задержали группу пенсионеров, передает «Радыё Свабода».

- Сегодня в 10:45 в момент выхода с электрички на станции Минск-Северный была задержана группа пенсионеров, - сообщают правозащитники. - Задерживали люди в гражданском. По слова очевидцев, задержали 8 человек. Они в электричке читали белорусские книги — акция в поддержку белорусского языка. Задержанных доставили в Заводское и Партизанское РОВД.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
ЦРУ: Наследный принц Саудовской Аравии лично одобрил убийство журналиста Джамаля Хашогги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by