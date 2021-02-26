Источник материала: Хартия'97

В Минске на железнодорожной станции задержали пенсионеров, читавших белорусские книги 21 26.02.2021, 22:23

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Пожилых людей задерживали люди в гражданском.

По информации правозащитников, утром 26 февраля на железнодорожной станции люди в гражданской одежде задержали группу пенсионеров, передает «Радыё Свабода» .

- Сегодня в 10:45 в момент выхода с электрички на станции Минск-Северный была задержана группа пенсионеров, - сообщают правозащитники. - Задерживали люди в гражданском. По слова очевидцев, задержали 8 человек. Они в электричке читали белорусские книги — акция в поддержку белорусского языка. Задержанных доставили в Заводское и Партизанское РОВД.

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