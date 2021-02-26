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В России зафиксировали новый рекорд инфляции

27.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В России зафиксировали новый рекорд инфляции

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  • 26.02.2021, 22:16
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В России зафиксировали новый рекорд инфляции

Так быстро цены не росли ни разу с ноября 2016 года.

Инфляция в России продолжает ускоряться, игнорируя попытки правительства заморозить цены, пишет finanz.ru.

За период с 16 по 24 февраля индекс потребительских цен вырос еще на 0,2% а с начала года прибавил 1,2%, отчитался в пятницу Росстат.

За неполный февраль-2021 цены выросли вдвое быстрее, чем за весь февраль прошлого года (0,6% против 0,3%), а годовая инфляция достигла 5,6% и обновила рекорд с ноября 2016 года.

Эпицентром инфляционного пожара остается рынок продовольствия, где цифры на ценниках растут со скоростью, которой статистика не фиксировала почти пять лет.

В лидерах - вторую неделю подряд курятина: она стала дороже на 1,9% за неделю и 6,2% с начала года.

На 1,3% за февраль и 2,6% с начала года выросли цены на мороженную рыбу, на 0,7% подорожали говядина и свинина, до 2,3% ускорился рост цен на макароны, до 1,5% - на черный чай.

На 2,2% за неделю подскочили цены на картофель, на 1,3% - на морковь, на 0,7% стали дороже огурцы, на 0,8% - помидоры.

Традиционный зимний рост цен овощи на этот раз рвет шаблоны сезонной нормы: картофель, морковь, огурцы и помидоры стоят на 12-20% дороже, чем год назад.

Меры правительства, объявившего в декабре о введении предельных цен на подсолнечное масло и сахар, «возможно, спровоцировали эффект домино», говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «Производители или розничные компании, пытаясь компенсировать убытки от введения потолка цен, начали повышать цены на другие продукты питания».

От ритейлеров не отстает государство. С начала года в среднем по стране на 5,5% подорожал проезд на метро, на 2,5% выросли тарифы ЖКХ. Увеличение акцизов спровоцировало рост цен на сигареты (+1,9%).

Упрямо ползут вверх цены на бензин (+0,2% за неделю и 1,7% с начала года), резко выросла стоимость проживания в гостиницах (+9,6%).

Дорожают лекарства, которые или импортируются, или производятся из импортных субстанций: «Линекс» стоит на 2,2% дороже, чем в начале года, Бромгексин - на 5,9%.

Ускорение инфляции - это новый удар по реальным доходам населения, покупательная способность которых продолжает катиться вниз.

По итогам прошлого года, согласно Росстату, россияне обеднели еще на 3,5% и оказались отброшены на 10 лет в прошлое по уровню жизни.

В первую очередь пострадают наиболее низкодоходные группы населения, поскольку драйвером ускорения инфляции по-прежнему является рост цен на продовольствие, отмечает Орлова.

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