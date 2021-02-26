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Задачка на выходные: нужно ли было засчитывать гол?
Источник материала: Хартия'97
Задачка на выходные: нужно ли было засчитывать гол?
Один из матчей группового этапа Евро-2008 запомнился спорным голом.
Матч группового этапа Евро-2008 между сборными Нидерландов и Италии запомнился не только разгромной победой «оранжевых», но и спорным голом Рууда Ван Нистелроя, после которого соперники еще долго протестовали и спорили с арбитром, пишет
На 26-й минуте Рафаэл Ван де Ваарт навесил в штрафную. Вратарь итальянцев Джанлуиджи Буффон в прыжке выбил мяч кулаком, попутно столкнувшись с защитником своей команды Кристианом Пануччи, который вылетел за пределы поля. Пануччи получил повреждение и остался лежать у ворот за пределами поля. В этот момент мяч отскочил к нидерландцу Джованни Ван Брокхорсту. Тот прострелил на Рууда Ван Нистелроя, и форвард ударом в одно касание отправил мяч в сетку.
Итальянцы долго спорили с арбитром и его ассистентами, утверждая, что Ван Нистелрой был в офсайде, но судья не стал менять решение, а возможности воспользоваться VAR тогда не было. Тогда на стадионах еще показывали повторы, поэтому болельщики, увидев эпизод, начали громко гудеть, требуя отменить взятие ворот.
Комментаторы матча разделились во мнении: кто-то посчитал, что рефери грубо ошибся, другие же уверяли, что мяч забит по правилам. Активно обсуждался эпизод и после игры.
Так, кто в итоге был прав: судья, засчитавший гол, или итальянские футболисты, утверждающие, что Ван Нистелрой был в офсайде, так как Пануччи находился за пределами поля? Предлагайте свои варианты в комментариях. В понедельник журналисты обещают дать ответ и объяснение.
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Один из матчей группового этапа Евро-2008 запомнился спорным голом.
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