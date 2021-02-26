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Армения: противостояние Пашиняна и генштаба продолжается

27.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Армения: противостояние Пашиняна и генштаба продолжается

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  • 26.02.2021, 21:57
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Армения: противостояние Пашиняна и генштаба продолжается
фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Bоенные пока ограничиваются заявлениями.

В Армении второй день продолжается политический кризис, в котором правительство и парламентское большинство противостоят верхушке генерального штаба вооруженных сил, потребовавших отставки премьер-министра Никола Пашиняна, пишет ВВС.

Митинги как власти, так и оппозиции пока не собрали значительного числа участников. И, несмотря на слова Пашиняна о "попытке переворота," военные пока ограничиваются заявлениями.

Президент Армен Саркисян, имеющий в основном символические полномочия в парламентской республике, занял нейтральную позицию и провел переговоры с лояльными Пашиняну лидерами парламента, депутатами от оппозиции, внепарламентскими силами и военными.

Пашинян уволил главу генштаба Оника Гаспаряна, но для вступления указа в силу его должен подписать президент. У президента есть еще два дня на решение. В пятницу он посетил Генштаб и встретился с его главой.

Гаспарян, чье обращение с требованием отставки премьера поддержали около 40 старших офицеров, отказывается уходить сам. Пашинян называет выступление генштаба "попыткой переворота", однако пока что военные не пытаются захватить власть.

Турция еще в четверг резко оценила события как "попытку переворота", а в пятницу с осуждением выступления армянского генштаба выступил и президент Реджеп Тайип Эрдоган, который ранее призывал к смене власти в Армении.


фото: EPA

"Мы против любых переворотов. Когда армия вмешивается в политику, это неприемлемо", - сказал турецкий лидер. В 2016 году части армии, флота и авиации Турции предприняли неудавшуюся попытку свергнуть Эрдогана.

США и Евросоюз обратились ко всем сторонам событий в Армении с призывом решить кризис мирным путем и напомнили о необходимости следовать конституции. Госдепартамент США отдельно напомнил о том, что вооруженные силы находятся под гражданским контролем и не могут вмешиваться в политику.

Воодушевленные выступлением военных лидеры оппозиции разбили палатки перед парламентом, однако им не удалось устроить по-настоящему массовую акцию.

Премьер выразил готовность к диалогу с оппозицией, но оппоненты называют его капитулянтом из-за поражения в Карабахе и готовы обсуждать лишь его отставку.


Вазген Манукян призвал народ поддержать армию
фото: EPA

В пятницу президент Саркисян принял лидеров оппозиции, что не означает их поддержки - он ранее подчеркнул, что находится вне политики, согласно конституции парламентской республики.

В Ереване находятся и лидеры карабахских армян - Араик Арутюнян и секретарь ее Совета безопасности Виталий Баласанян.

По словам пресс-секретаря Арутюняна, вечером в четверг они встретились с главой генштаба Гаспаряном, однако о результатах этой встречи неизвестно.


ФОТo: VIKTOR DRACHEV/TASS

Противоречивые данные поступали и о встрече президента Армении с лидерами оппозиции - кандидатом в премьеры Вазгеном Манукяном, представителем партии "Дашнакцутюн" Арцвиком Минасяном, бывшим главой Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном и Ваграмом Багдасаряном, членом в прошлом правящей Республиканской партии.

"Есть консенсус, что на самом деле Армения находится в очень ненормальном состоянии, поэтому все возможные силы должны предпринять совместные шаги, чтобы выйти из этой ситуации", - сказал Ванецян по итогам встречи.

Саркисян еще в ноябре призвал Пашиняна уйти в отставку, вскоре после поражения в войне в Карабахе. Но в кризисе, вызванном выступлением военных, он отказался поддержать одну из сторон и предостерег против попыток давления на него.

Президент также встретился с лояльными Пашиняну лидерами парламента, спикером Араратом Мирзояном и главой фракции большинства Лилит Макунц.

Он принял и представителей парламентской оппозиции: лидера фракции "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна и представителя фракции "Процветающая Армения" Армана Абовяна.

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Bоенные пока ограничиваются заявлениями.
 
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