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Белорусы - офицерам: Честь имею - это не просто слова

27.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы - офицерам: Честь имею - это не просто слова

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  • 26.02.2021, 21:41
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Белорусы - офицерам: Честь имею - это не просто слова

Микрорайон Шабаны вышел на протест.

Сегодня белорусы снова вышли на акции против узурпатора. О некоторых из них написал телеграм-канал «Баста»:

Гродно требует освободить политзаключенных. В Минске жители Шабанов напомнили офицерам, что честь купить нельзя.

Жабинка ждет весну, а минчане с улиц Захарова-Пулихова выходят каждый день!





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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Микрорайон Шабаны вышел на протест.
 
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