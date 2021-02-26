Источник материала: Хартия'97

Белорусы - офицерам: Честь имею - это не просто слова 1 26.02.2021, 21:41

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Микрорайон Шабаны вышел на протест.

Сегодня белорусы снова вышли на акции против узурпатора. О некоторых из них написал телеграм-канал «Баста» :

Гродно требует освободить политзаключенных. В Минске жители Шабанов напомнили офицерам, что честь купить нельзя.

Жабинка ждет весну, а минчане с улиц Захарова-Пулихова выходят каждый день!

















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