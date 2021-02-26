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Белорусы - офицерам: Честь имею - это не просто слова
Источник материала: Хартия'97
Белорусы - офицерам: Честь имею - это не просто слова
Микрорайон Шабаны вышел на протест.
Сегодня белорусы снова вышли на акции против узурпатора. О некоторых из них написал телеграм-канал
Гродно требует освободить политзаключенных. В Минске жители Шабанов напомнили офицерам, что честь купить нельзя.
Жабинка ждет весну, а минчане с улиц Захарова-Пулихова выходят каждый день!
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Микрорайон Шабаны вышел на протест.
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