Пьяный минчанин угрожал убийством сожительнице

В отношении 41-летнего горожанина возбудили уголовное дело за угрозу убийством и причинением тяжких телесных повреждений сожительнице, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в прокуратуре Московского района.





Обвиняемый повздорил со своей подругой и нанес ей не менее двух ударов молотком по различным частям тела. Затем мужчина схватился за нож и поднес его к шее потерпевшей, при этом угрожая убийством и причинением тяжких телесных повреждений.

«Причиной возбуждения уголовного дела именно прокуратурой послужило отсутствие поданного потерпевшей в установленном законом порядке заявления: 26-летняя женщина побоялась дальнейшей расправы со стороны обвиняемого, — рассказал помощник прокурора Московского района Федор Синицкий. — Теперь во всех обстоятельствах произошедшего будут разбираться сотрудники Московского районного отдела Следственного комитета».

Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.