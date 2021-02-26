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Пьяный минчанин угрожал убийством сожительнице

27.02.2021 06:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В отношении 41-летнего горожанина возбудили уголовное дело за угрозу убийством и причинением тяжких телесных повреждений сожительнице, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в прокуратуре Московского района.

Пьяный минчанин угрожал убийством сожительнице

Обвиняемый повздорил со своей подругой и нанес ей не менее двух ударов молотком по различным частям тела. Затем мужчина схватился за нож и поднес его к шее потерпевшей, при этом угрожая убийством и причинением тяжких телесных повреждений.

«Причиной возбуждения уголовного дела именно прокуратурой послужило отсутствие поданного потерпевшей в установленном законом порядке заявления: 26-летняя женщина побоялась дальнейшей расправы со стороны обвиняемого, — рассказал помощник прокурора Московского района Федор Синицкий. — Теперь во всех обстоятельствах произошедшего будут разбираться сотрудники Московского районного отдела Следственного комитета».

Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении 41-летнего горожанина возбудили уголовное дело за угрозу убийством и причинением тяжких телесных повреждений сожительнице, рассказали корреспонденту...
 
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