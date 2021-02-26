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Менеджер Белгазпромбанка приговорен к 3 годам колонии

27.02.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Суд Октябрьского района Могилева признал виновным бывшего директора Могилевской областной дирекции ОАО "Белгазпромбанк" Сергея Кармызова.

Кармызов проходит по ч.2 статьи 426 УК (умышленное совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы прав и полномочий, представленных ему по службе, повлекшее причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан; превышение служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности).

Кармызов приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штрафу в 300 базовых величин. Он также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных работ, на 5 лет, передает БелТА.

Кармызов был задержан 12 июня прошлого года. Исходя из материалов дела, Сергей Кармызов еще в должности заместителя директора Могилевской областной дирекции ОАО "Белгазпромбанк" уговорил свою знакомую Светлану Цедик взять на свое имя кредит для бизнесмена и директора ОДО "Арсенал" Владимира Новикова. Деньги нужны были для обеспечения стабильной работы предприятия. За успешно оформленную сделку Сергей Кармызов должен был получить от своего знакомого 10% от суммы кредита.

 
Теги: Могилев
 
 
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Суд Октябрьского района Могилева признал виновным бывшего директора Могилевской областной дирекции ОАО "Белгазпромбанк" Сергея Кармызова.
 
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