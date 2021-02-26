﻿ Тихановская запускает ситуационно-аналитический центр на базе BYPOL. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тихановская запускает ситуационно-аналитический центр на базе BYPOL

27.02.2021 07:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская намерена на базе инициативы BYPOL создать ситуационно-аналитический центр.

«Работа BYPOL уже помогла беларусам узнать, что среди людей, которые носят погоны, достаточно патриотов. Они, как и все мы, хотят восстановить законность в нашей стране. И теперь, когда беларусы наращивают протестную активность, я поручаю BYPOL создать Ситуационно-аналитический центр. Его цель – скоординировать действия активистов и повысить эффективность нашей борьбы за свои права и свободы. Я верю, что этот шаг поможет всем нам одержать долгожданную победу», - заявила Тихановская.

Как сообщает пресс-служба Тихановской, на центр будут возложены такие задачи как:

– Стратегическое планирование и разработка тактических действий по восстановлению в Беларуси законности и правопорядка;

– Сбор и анализ оперативно-значимой информации, в том числе о протестной активности в Беларуси;

– Координация действий активных групп, инициатив и организаций;

– Консультирование и поддержка объединений активистов для обеспечения их безопасности;

– Вовлечение и взаимодействие с действующими сотрудниками правоохранительных органов и силовых структур;

– Нейтрализация угроз независимости Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская намерена на базе инициативы BYPOL создать ситуационно-аналитический центр.
 
Новости дня
Новости разные
 
В ожидании весны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by