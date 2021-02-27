Ряд задержаний провели работники минского наркоконтроля

Источник материала: ОНТ

В Минске местная жительница заметила, как неизвестные во дворе жилого дома роются в земле, что-то пряча. Об этом она рассказала милиционерам, сообщили в Telegram-канале «Милиция Минска».

Инцидент случился 23 февраля. Странных незнакомцев неравнодушная гражданка смогла незаметно снять на телефон, впоследствии она передала фотографию правоохранителям.

Фото разослали всем оперативникам, по приметам вскоре мужчин быстро задержали. Ими оказались 20-летние граждане Туркменистана, приехавшие в Минск учиться.

В ходе разбирательства выяснилось, что студенты в целях заработка устроились в интернет-магазин по продаже наркотиков. На протяжении двух недель они фасовали запрещенные вещества и распространяли в разных районах Минска через закладки.

Еще одно задержание произвели сотрудники Фрунзенского наркоконтроля – 32-летний минчанин у себя дома выращивал марихуану. Для этого он создал там все подходящие условия.

Во время обыска правоохранителями было найдено около 60 граммов марихуаны и горшки с коноплей. Данный гражданин ранее к уголовной ответственности не привлекался.





Фото: скриншот видео

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