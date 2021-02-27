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В Турции мать выбросила детей из окна многоэтажного дома во время пожара и спасла им жизнь (ВИДЕО)

27.02.2021 06:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Турции мать выбросила детей из окна многоэтажного дома во время пожара и спасла им жизнь (ВИДЕО)

В турецком Стамбуле женщина выбросила своих детей из окна горящей квартиры, чем спасла им жизнь. Видео сняли очевидцы происходящего. Историю рассказывает газета Daily Sabah. Об этом пишет «Лента.ру».

Инцидент случился в среду, 24 февраля. На третьем этаже многоквартирного дома произошел пожар, из окон повалил черный дым. Видеокадры, снятые очевидцами, позволяют видеть, как мать по очереди выбрасывает своих четырех детей из окна.

Снизу их ловила толпа волонтеров, которые растянули простынь над землей. Власти сообщают, что никто не пострадал.

Пожарные потушили возгорание. О причинах пожара не сообщается.

Фото: скриншот видео

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В турецком Стамбуле женщина выбросила своих детей из окна горящей квартиры, чем спасла им жизнь. Видео сняли очевидцы происходящего. Историю рассказывает газета...
 
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